Владиславу Шапше представили «Платформу поставки данных»

Во вторник, 13 апреля, в Калуге губернатор области Владислав ШАПША провел рабочую встречу с руководителем Управления федеральной налоговой службы по Калужской области Андреем Ламакиным.

Главе региона представили проект «Платформа поставки данных». Это всероссийский пилотный проект, участником которого является наш регион, сообщает пресс-служба правительства.

«Платформа поставки данных» – это цифровая аналитическая платформа для электронного обмена данными с органами государственной власти и иными потребителями. Поставка данных будет осуществляться в автоматизированном режиме с учетом ограничений, предусмотренных нормативно-правовыми актами. Служба, в частности, будет поставлять сведения, содержащиеся в налоговых декларациях, о задолженностях, данные контрольно-кассовой техники и другие.

По оценке Андрея Ламакина, внедрение данного программного продукта позволит ЦУРам собирать объективную информацию для принятия решений и прогнозирования социально-экономической ситуации как по отраслевому принципу, так и в части доходов населения.

Готовое промышленное решение программы должно быть готово в ноябре 2021 года.

Андрей Ламакин также проинформировал губернатора об итогах деятельности Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области за первый квартал 2021 года.

Отмечалось, что за первый квартал в консолидированный бюджет Калужской области поступило 15 млрд. 050 млн. рублей с темпом 100,8% к аналогичному периоду прошлого года. Положительная динамика наблюдается по транспортному налогу с юридических лиц, налогу на имущество физических лиц, налогам на совокупных доход и другим.