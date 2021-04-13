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Шапша и Мединский открыли в Калуге международный фестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский»

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 13.04.2021 09:06 6 732
Шапша и Мединский открыли в Калуге международный фестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский»

В понедельник, 12 апреля, в День космонавтики и день 60-летия полета в космос Юрия Гагарина в Калуге начал работу Международный фестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский». Мероприятие проходит в историческом здании Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в зале «Ракетный».

Участие в церемонии открытия приняли помощник президента Владимир Мединский, губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, президент фестиваля, заслуженный артист России Игорь Угольников, сообщает пресс-служба правительства.

По словам организаторов, задача фестиваля, помимо открытия новых фильмов о космосе, состоит в популяризации всех направлений науки и искусства, связанных с космосом, в укреплении традиций международного диалога ученых и кинематографистов, а также в сохранении исторической памяти и гордости за великие космические свершения.

- Я счастлив, что фестиваль стартует именно в Калуге, в музее, где, возможно, на этом самом месте сто лет назад Константин Эдуардович Циолковский предположил, что наша с вами уютная планета – лишь колыбель для человечества, - отметил Игорь Угольников. - А дальнейший путь должен быть проложен к звездам. Я надеюсь, что наш фестиваль станет еще одной ступенькой на звездном пути.

Владимир Мединский поблагодарил Игоря Угольникова за инициативу:

- Мне кажется, что это очень важно, что именно здесь в Калуге стартует новый фестиваль «Циолковский». Он должен, как самое убеждающее из искусств, убедить наших талантливых ребят пойти работать в космическую отрасль, потому что это будущее, начать созидать, начать строить, как это делали наши великие предшественники, настоящие титаны.

Владислав Шапша, обращаясь к участникам церемонии, затронул тему идей Циолковского, которые стали реальностью благодаря упорному труду последующих поколений. Он акцентировал внимание на том, что и сегодня коллективы калужских предприятий успешно выпускают продукцию для космической отрасли.

- Но и конечно в Калуге любят кино, - уверен губернатор. - Кино про космос бывает разное. Бывает грустное, бывает удивительное, бывает вдохновляющее, но оно всегда о чем-то неизведанном. Мне бы очень хотелось, чтобы этот фестиваль, который здесь начинает свою жизнь, тоже стал шагом в прекрасное неизведанное будущее и продолжал свой успешный путь в городе Калуге – колыбели мировой космонавтики.

Анатолий Артамонов обратил внимание на то, что уже несколько десятилетий Калуга является родиной космонавтики, колыбелью космонавтики, но никто не догадался инициировать такой международный кинофестиваль.

- Это догадался сделать Игорь Станиславович Угольников – наш большой друг, - подчеркнул Артамонов. - Игорь, ты совершил фактически за два года два больших подвига. Первый – создал студию «Военфильм», которая успешно работает. Владимир Ростиславович, с вашей легкой руки, кстати говоря. И второе – этот  международный фестиваль. Хотелось бы верить, что фестиваль будет жить дальше, и мы будем проводить его и в будущем.

МКФ «Циолковский» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов и при поддержке Минкульта России, Правительства Калужской области, Госкорпорации «Роскосмос», Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, коммерческих и общественных организаций.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 13.04.2021 09:06 6 732
Тэги: область
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