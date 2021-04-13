Помощник президента Владимир Мединский посетил Калугу 12 апреля

В понедельник, 12 апреля, состоялась рабочая поездка в Калугу помощника президента, бывшего министра культуры Владимира МЕДИНСКОГО. В день 60-летия первого полета человека в космос он возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину, который расположен перед зданием Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Вместе с губернатором Владиславом ШАПШОЙ Мединский посетил два музея, входящих в состав Калужского объединенного музея-заповедника. Оба они - военно-исторический центр «Маршал Победы Г.К.Жуков» и «Палаты Торубаева и ворота» - созданы при поддержке Российского военно-исторического общества, председателем которого является Владимир Мединский.

«Маршал Победы Г.К.Жуков» - новый музейный комплекс, включающий выставочные композиции, диораму «Штурм Берлина» и интерактивную составляющую. Его открытие состоялось в прошлом году накануне празднования 75-й годовщины Великой Победы. В основе экспозиции – рассказ о Берлинской операции – последней битве Великой Отечественной войны, которая положила конец нацистскому режиму и поставила точку в окончательной Победе советского народа над фашизмом.

Осмотрев музей, Владимир Мединский оставил запись в книге почетных гостей: «Замечательный музей. Коротко, наглядно, интересно – о главном в истории Второй мировой. Молодцы создатели!»

Здесь же гости осмотрели расположенный рядом с музеем мемориал «Аллея Славы», где установлены бюсты восьми калужан, которым было присвоено звание Героев Советского Союза.

«Палаты Торубаева и ворота» - объект культурного наследия федерального значения. В историческом здании, построенном в первой половине XVIII века купцами Торубаевыми - владельцами Калужской парусной фабрики, проведена реставрация и организован музей.