В Калужской области объем закупок у единственного поставщика вырос на 47%

В 2020 году в Калужской области заказчики без проведения конкурентных процедур совершили закупок на сумму более 7,1 миллиарда рублей. Это 28% от совокупного объема закупок. Объем закупок у единственного поставщика по сравнению с 2019 годом вырос на 47,3%. В понедельник, 12 апреля, об этом сообщили на заседании правительства, которое провел губернатор Владислав ШАПША.

Закупки у единственного поставщика до 600 тысяч рублей («малые» закупки) осуществляются через систему «МИМЗ», что позволяет повысить уровень прозрачности и обеспечить автоматический контроль закупок «малого» объема.

В настоящее время в МИМЗ работают более 1500 государственных и муниципальных заказчиков и более 6400 поставщиков. По сравнению с предыдущим годом количество поставщиков выросло в 2 раза. Активность бизнеса говорит о привлекательности этого ресурса. Система «МИМЗ» позволяет заказчикам осуществлять закупки по прозрачным и «рыночным» ценам, а предпринимателям предоставляет открытый доступ к потребностям заказчиков региона.

В 2020 году областными заказчиками по «малым закупкам» у единственного поставщика заключено более 30 тысяч контрактов на общую сумму 1,28 миллиарда рублей. Из них половина - в результате проведения маркетинговых исследований, и половина – по исключениям. Если рассматривать в стоимостном выражении, то большая часть (61%) приходится на такие контракты. В результате маркетинговых исследований удалось сэкономить порядка 160 миллионов рублей.

Наиболее активными пользователями системы «МИМЗ» остаются заказчики, подведомственные министерствам здравоохранения, образования и науки, труда и социальной защиты. Большая доля их контрактов приходится именно на заключенные по результатам маркетинговых исследований. Это свидетельствует о том, что заказчики стараются эффективно расходовать бюджетные средства.

На этом аспекте акцентировал внимание и Владислав Шапша. Назвав результаты работы по «малым закупкам» у единственного поставщика серьезными, губернатор отметил, что полученный объем денежных средств дает свой эффект:

- Тем не менее, нужно рачительно относиться к их расходованию.

Муниципальными заказчиками в 2020 году было заключено более 44 тысяч контрактов на общую сумму 1,87 миллиарда рублей. В результате маркетинговых исследований удалось сэкономить порядка 175 миллионов рублей. Активно начали использовать систему «МИМЗ» для «малых» закупок Калуга, Обнинск, Малоярославецкий и Жуковский районы. Однако есть муниципалитеты, которые работают в системе очень мало или не работают совсем. Владислав Шапша рекомендовал их руководителям активно включиться в этот процесс.