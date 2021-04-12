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В Калужской области за пять лет распространенность наркомании снизилась на 14,8%

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.04.2021 16:10 0 244
В Калужской области за пять лет распространенность наркомании снизилась на 14,8%

В понедельник, 12 апреля, на заседании областного правительства, которое прошло под председательством губернатора Владислава Шапши, положительную оценку получил проект государственной программы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области».

По информации регионального минздрава, по состоянию на 31 марта 2021 года на диспансерном учете в медицинских организациях области состояло 1740 человек. Из них 1260 - с диагнозом «наркомания», в том числе 9 несовершеннолетних.

Показатель распространенности наркомании в регионе за последние 5 лет снизился на 14,8% и составил 124,5 на 100 тысяч населения. Это на 25-30% ниже, чем по РФ и ЦФО соответственно.

Основной целью программы является сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории области. Достичь ее планируется за счет развития в регионе системы профилактики наркомании и формирования у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, повышения качества специализированной медицинской помощи и социальной реабилитации наркозависимым.

Программой предусмотрены мероприятия по тестированию обучающихся в образовательных учреждениях и профосмотры, закупка лекарственных препаратов для лечения больных наркоманией, а также изготовление информационных буклетов и памяток. На это из бюджета области потребуется более 10 миллионов рублей.

Реализацию программы предлагается осуществить в 2021-2026 годах.

Владислав Шапша назвал обсуждаемую тему важной и крайне острой.

Губернатор рекомендовал обратить внимание на повышение эффективности работы региональной антинаркотической комиссии:

- Есть актуальные вопросы, которые должны рассматриваться на ее заседаниях, и находить отражение в протокольных решениях. Прошу держать это в центре внимания.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.04.2021 16:10 0 244
Тэги: область
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