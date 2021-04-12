Почти половина жителей России хочет сделать выходным День космонавтики

Почти каждый второй россиянин поддерживает идею об объявлении 12 апреля государственным праздником и нерабочим днем. Перспектива дополнительного выходного больше по душе молодежи, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob. В опросе приняли участие 1600 человек.



По данным исследования, поддерживают эту идею 48% россиян, возражают — 30%, еще 22% опрошенных затруднились дать однозначную оценку инициативе. Сторонников нового праздника и дополнительного выходного больше среди россиян 25-34 лет: 55% против 39% среди россиян старше 45.



Главным аргументом тех, кто поддерживает идею нового выходного, является необходимость подчеркнуть выдающиеся достижения страны в освоении космоса. Оппоненты возражают: сегодня, спустя 60 лет после полета Юрия Гагарина, Россию сложно назвать главной космической державой, а дополнительный выходной неизбежно повлечет за собой потери для экономики.



В 2013 году предложение об объявлении Дня космонавтики выходным вносили в Госдуму, и сторонников идеи было меньше, чем сейчас (42 и 48% соответственно).

Нужно ли объявлять 12 апреля выходным днем? Да Нет Не знаю Голосование заканчивается 26/04/2021