В Калуге ко Дню города отреставрируют два горельефа на входе в здание бывшего ВНИИМЭТ

В Калуге ко Дню города планируется отреставрировать два горельефа на входе в здание бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института материалов электронной техники (ВНИИМЭТ) на сквере Мира. Об этом сообщил главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ.

Большое здание ВНИИМЭТ было достроено в 1972 году, а горельефы «Космос» (справа от входа) и «Наука» (в других источниках – «Математика») были созданы художниками Владимиром Васильцовым и Элеонорой Жареновой (автор еще жива, сейчас ей 86 лет) в 1971 году – в год 600-летия Калуги.

- Слава богу, несмотря на все исторические пертурбации «первичного накопления капитала и торжества демократии» произведения в Калуге дошли до нас в достаточной сохранности, - прокомментировал Комов. - Только у рельефа «Наука» есть небольшие конструктивные утраты.

«Космос».

По словам главного архитектора, предстоит сначала аккуратная очистка от грязевых наслоений бетонных поверхностей и мозаичных деталей.

- Начинаем с рельефа «Космос», так как он наиболее сохранился и именно на нем после аккуратной очистки можно будет увидеть изначальную основу в полном объеме, - рассказал Комов. - Далее, в мае приступаем ко второму рельефу, где утраты у «бетонной руки» больше всего. Все работы будут производится не просто экспертами-профессионалами, а надеемся под чутким наставлением автора - Элеоноры Жареновой.

«Математика».

Восстановление планируется закончить к 650-летию Калуги, которое будет праздноваться в августе 2021 года.