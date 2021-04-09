В Калужской области выявлен очаг бешенства

В поселке Бабынино недалеко от Калуги выявлено бешенство. В четверг, 8 апреля, заболевание подтвердили при исследовании головного мозга лисы, найденной в этом населенном пункте, сообщает комитет ветеринарии при правительстве Калужской области.

- В целях предотвращения возникновения и распространения бешенства физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками восприимчивых животных обязаны: предоставлять по требованиям специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации восприимчивых животных для осмотра, извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы о случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание, обеспечить изоляцию подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении противоэпизоотических и других мероприятий, - подчеркивают в комитете ветеринарии.