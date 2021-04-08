Геннадий Скляр обсудил с блогерами реализацию Всероссийской акции «Мечты о космосе»

8 апреля в Москве в представительстве Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации состоялась встреча депутата Государственной Думы России Геннадия Скляра с представителями столичных молодежных блогерских объединений. Ее участниками также стали руководитель АНО Центр развития гражданских инициатив «Стратегия Отечества» Александр Васильев и руководитель экспертно-аналитического центра РАНХиГС при Президенте РФ Николай Калмыков.

Темой обсуждения стали вопросы реализации ряда онлайн-мероприятий Всероссийской акции «Мечты о космосе», посвященной празднованию Дня космонавтики и 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Она будет проходить с 10 по 12 апреля на территории всех субъектов страны.

Акция «Мечты о космосе» будет проходить в формате онлайн-мероприятий. В ее рамках участники в социальных сетях должны опубликовать свои идеи и мечты про жизнь человечества во время будущего этапа космической эры. Все публикации должны быть с единым хештегом #Мечтыокосмосе.

В рамках встречи ее участники также обсудили порядок подачи заявок и условия участия в акции.

По словам Геннадия Скляра, такие встречи с представителями блого-сферы необходимы для того, чтобы побудить молодежь к широкому обсуждению будущего космоса, а значит – будущего России.

- Сегодня мы собрали большой костяк, ядро, тех, кто будет реализовывать большой Всероссийский проект «Мечты о космосе» в России, тех, кто будет вносить свой творческий вклад в популяризацию темы космоса в стране, - рассказал Геннадий СКЛЯР. - Я очень рассчитываю, что и калужская молодежь присоединится к этой замечательной акции, сделает это на очень высоком уровне».

Депутат Государственной Думы также добавил, что на встрече с блогерами было принято решение о проведении этим летом в Калужской области Фестиваля, который будет посвящён теме космоса.

Справочно:

Старт Акции состоится в официальном сообществе «Привет, Россия!» в социальной сети «ВКонтакте» и в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте», где 10 апреля будут опубликованы соответствующие публикации.

Публикация записи участника Акции возможна: в комментариях к основному посту Акции в социальной сети «Вконтакте»:

в официальном сообществе «Привет, Россия!» с хештегами: #Мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики, #Роспатриотцентр;

в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая Перемена» с хештегами: #Мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики, #Большаяперемена.

на личных страницах пользователей с хештегами: #Мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики, #Роспатриотцентр под единым хештегом #Мечтыокосмосе. Это рассказ «Мечты о космосе»; лучший рисунок про космос; фотокросс «Космос рядом»; видео «Космический кавер»; видео «Космическая поэзия»; челлендж «Первые вкосмосе»; челлендж «Космический костюм»; «Космос своими руками»; челлендж «Космический рецепт»; онлайн-челлендж АССК России «Космический пульс России». Для участия в Акции участнику необходимо опубликовать пост, который будет содержать изображение/видео и текст согласно условиям формата онлайн-мероприятия.

Публикация должна содержать следующую обязательную информацию: фамилию и имя участника; регион, название населенного пункта; официальные хештеги Акции.