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В Детчино сточные воды очистят с помощью новой станции

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 08.04.2021 17:27 0 290
В Детчино сточные воды очистят с помощью новой станции

В четверг, 8 апреля, в поселке Детчино Малоярославецкого района губернатор Владислав ШАПША побывал на производственной площадке АО «Русский продукт» - крупного отечественного производителя бакалейной продукции. В ходе экскурсии по предприятию пояснения Владиславу Шапше давала акционер компании Ольга Миримская, сообщает пресс-служба правительства.

Владислав Шапша осмотрел роботизированную линию по производству и фасовке овсяных хлопьев. Ее открытие состоялось в декабре 2019 года и позволило расширить ассортимент продукции, увеличив на 20% производительность.

В ходе рабочего совещания с участием руководства АО «Русский продукт» обсуждались планы по развитию предприятия, привлечению на производство высококвалифицированной рабочей силы, цифровизации производства. По информации руководства, модернизация завода и оборудования позволили увеличить объемы производства и улучшить качество выпускаемой здесь продукции. Общий объем инвестиций на эти цели с 2002 по 2020 год составил порядка 1,4 млрд. рублей. Продукция продается на всей территории России, а также экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Особое внимание участники совещания уделили экологической стратегии развития предприятия. В настоящее время ведется работа по реконструкции очистных сооружений, которые были построены около 70 лет назад. Чтобы прекратить сброс недостаточно очищенных стоков АО «Русский продукт» вложило свыше 26 миллионов рублей. К лету текущего года запланирован ввод в эксплуатацию станции дополнительной очистки и осветления сточных вод.

Владислав Шапша подчеркнул, что проблема загрязнения реки Путынка волнует местных жителей. Говоря о завершении проекта, который существенно снизит антропогенного воздействие на природный объект и о планах предприятия по расчистке русла реки, губернатор отметил:

- Это будет значимое событие в масштабах региона. Необходимо соблюсти все экологические требования, чтобы проект дал результат.

Владислав Шапша пообещал предприятию поддержку в решении ряда вопросов, в том числе в модернизации электросетей и обеспечении бесперебойной поставки энергоресурсов, в подготовке высококвалифицированных кадров. Он также выразил уверенность в том, что проект по цифровизации производства, «будет успешным и многие предприятия Калужской области обратят на него внимание».

Глава региона отметил участие АО «Русский продукт» в социальных и благотворительных проектах:

- Правильно, что вы не замыкаетесь на производстве и думаете о социально значимых проектах. Это очень важно.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 08.04.2021 17:27 0 290
Тэги: область
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