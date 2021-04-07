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Юрий Моисеев вручил паспорта 18 юным калужанам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.04.2021 16:58 0 286
Юрий Моисеев вручил паспорта 18 юным калужанам

В среду, 7 апреля, торжественная церемония вручения паспортов прошла в Калуге в музее космонавтики. Документы 18 молодым людям вручали Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области Елена Максимова и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

Юные калужане принесли торжественную клятву гражданина России, пообещав своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России.

- 12 апреля исполнится 60 лет первому полёту человека в космос. Наш город имеет к этому событию непосредственное отношение – в Калуге жил, работал и написал свои основополагающие труды Константин Эдуардович Циолковский, – прокомментировал Юрий Моисеев. – Сегодня, в преддверии Дня космонавтики мы решили вручить паспорта молодым калужанам в необычном формате – в музее истории космонавтики. Также как первый полёт в космос положил начало новой эре в истории человечества, так и для ребят сегодня получение паспортов гражданина Российской Федерации – начало нового этапа в жизни. Уверен, об этом событии у них останутся яркие воспоминания.

Также молодых калужан и их родителей ждала экскурсия по музею космонавтики. В образе Константина Циолковского гостей приветствовал актер ТЮЗа Андрей Мохов, концертную программу подготовили воспитанники центра «Созвездие».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.04.2021 16:58 0 286
Тэги: городская дума
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