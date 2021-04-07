Владислав Шапша встретился с новым генеральным директором завода Samsung Electronics в Калужской области

Во вторник, 6 апреля, в Боровском районе на производственной площадке завода Samsung Electronics в Калужской области губернатор Владислав ШАПША встретился с новым генеральным директором предприятия господином Чжон Чжун Су.

Руководитель региона посетил демонстрационный зал, где представлена произведенная компанией Samsung Electronics телевизионная и бытовая техника.

Владислав Шапша и Чжон Чжун Су обсудили перспективы дальнейшего развития компании на территории Калужской области.

По словам гендиректора компании, меры поддержки бизнеса со стороны регионального правительства позволяют планировать расширение производства и инвестиционную деятельность.

- Я уверен, что те, условия, которые созданы сегодня, позволяют компании Samsung продолжать оставаться лидером в своем сегменте в России, - подчеркнул Владислав Шапша.

Он пригласил нового генерального директора принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 60-летию первого полета человека в космос. В частности, в открытии второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, который обещает в своем роде стать уникальным в России.

Кстати, завод Samsung Electronics в Калужской области изготовил для музея девять видеостенных дисплеев диагональю 55 дюймов, которые будут использоваться во время лекций и конференций, а также для демонстрации фильмов и трансляций из космоса.