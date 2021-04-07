Владислав Шапша встретился с новым генеральным директором завода Samsung Electronics в Калужской области
Во вторник, 6 апреля, в Боровском районе на производственной площадке завода Samsung Electronics в Калужской области губернатор Владислав ШАПША встретился с новым генеральным директором предприятия господином Чжон Чжун Су.
Руководитель региона посетил демонстрационный зал, где представлена произведенная компанией Samsung Electronics телевизионная и бытовая техника.
Владислав Шапша и Чжон Чжун Су обсудили перспективы дальнейшего развития компании на территории Калужской области.
По словам гендиректора компании, меры поддержки бизнеса со стороны регионального правительства позволяют планировать расширение производства и инвестиционную деятельность.
- Я уверен, что те, условия, которые созданы сегодня, позволяют компании Samsung продолжать оставаться лидером в своем сегменте в России, - подчеркнул Владислав Шапша.
Он пригласил нового генерального директора принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 60-летию первого полета человека в космос. В частности, в открытии второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, который обещает в своем роде стать уникальным в России.
Кстати, завод Samsung Electronics в Калужской области изготовил для музея девять видеостенных дисплеев диагональю 55 дюймов, которые будут использоваться во время лекций и конференций, а также для демонстрации фильмов и трансляций из космоса.
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