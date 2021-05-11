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Сказочный дом на улице Пушкина

Опубликовано: 11.05.2021 11:00 0 575

Есть в нашем городе на улице Пушкина сказочный дом, полный улыбок, смеха и любви. Этот удивительный дом – детский сад «Карапузики». В январе 2021 года Карапузики отметили свой первый юбилей. За эти пять лет мы смогли создать настоящую атмосферу Детства. Теплая, домашняя атмосфера детского сада дает каждому малышу ощущение безопасности. Это фундамент, который позволяет в дальнейшем выстраивать полноценное развитие.

Наш коллектив – это 15 высококвалифицированных педагогов, которые учитывают особенности каждого малыша и рекомендации родителей (педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор физвоспитания, хореограф, музыкальный руководитель, педагог по творчеству). Наши педагоги с вниманием и заботой относятся к каждому ребенку, прививают коммуникативные навыки, закладывают базовые знания, которые будут с ребенком на протяжении всей жизни.

 

 

Наш детский сад имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности. Педагогический процесс строится в соответствии с образовательной программой дошкольного образования ФГОС ДО, максимально раскрывающей потенциал каждого ребенка. Ежедневно у детей проходят образовательные занятия и активности, направленные на социализацию, развитие познавательных и художественных способностей, коммуникативной и речевой, а также физической и музыкальной деятельности.

В детском саду имеется собственная кухня. Ежедневно нашими поварами осуществляется полноценное шестиразовое питание детей, производится витаминизация блюд, меню разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей и предпочтений наших воспитанников.

Реалии современного мира диктуют уделять большое значение охране жизни и здоровья каждого ребенка. У нас охраняемое здание и территория для прогулок детей, оборудованные системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией и прямой связью с центром управления ГУ МЧС. Особое внимание мы уделяем соблюдению санитарно-гигиенических мероприятий: обеззараживание воздуха в помещениях осуществляется облучателями-рециркуляторами, работающими в непрерывном режиме; дезинфекция всех помещений и поверхностей проводится каждый час безопасными препаратами по вирусным инфекциям; измерение температуры у малышей и сотрудников осуществляется три раза в день.

Выпускники и их родители с благодарностью вспоминают время, проведенное в нашем детском саду. Каждый год мы широко открываем двери нашего дома для детей с 2-х до 7 лет.

Контакты для связи

Калуга, ул. Пушкина, 15а

8 (920) 614-33-66

  

 

Опубликовано: 11.05.2021 11:00 0 575
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