Партия «Новые люди» предложила реформу школьного меню в Калужской области

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев отметил рост количества россиян, страдающих ожирением. Нерадушная статистика уже приближается к американской. Об этом Алексей Нечаев сообщил в ходе круглого стола, посвящённого проблемам организации детского питания. Активисты партии разработали комплексную программу, реализация которой поможет оздоровить общество.

30 марта в конференц-зале ИА «Росбалт» участники круглого стола сошлись во мнении, что система нуждается в реформировании: действующее законодательство не обеспечивает необходимого качества этой важнейшей услуги.

Федеральный закон «О закупках» ставит в приоритет стоимость продуктов, а не содержание в них полезных веществ. Санитарные нормы и правила также ориентированы не на качество, а на количество калорий, потребляемых школьниками.

- В результате повара вынуждены «добивать» калорийность с помощью сахара, – пояснила руководитель партийного проекта «Здоровое питание – детям» Елена Нечаева. – Кладут сахар в компот, в чай, в хлебобулочные изделия.

Как подчеркнул нутрициолог Владимир Попов, переизбыток сахара вызывает не только нарушения в работе поджелудочной железы, но и знакомый многим современным родителям синдром дефицита внимания. Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург подтвердил, что качество питания ребенка напрямую влияет на его физическое и психическое здоровье.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Повысить качество жизни россиян поможет комплексная программа улучшения школьного питания, разработанная под руководством Елены Нечаевой. По мнению авторов документа, для сохранения здоровья детей необходимо отказаться от трансжиров, продуктов с содержанием гормонов роста, антибиотиков и повышенного количества сахара. Для этого нужно изменить законодательство, поставив во главу угла не цену, а качество продуктов и их полезность для детского организма.

Из меню предлагается убрать блюда с высоким содержанием сахара, заменить маргарин и подсолнечное масло оливковым. Вместо курицы и свинины, в которых часто бывает много антибиотиков, в меню необходимо добавить морскую рыбу, свежие овощи, орехи и фрукты. Также нужно предусмотреть замену коровьему молоку для тех, кто не переносит лактозу - растительное или миндальное молоко.

При этом качественное – не всегда дорогое. «Новые люди» уверены, что им удастся сохранить стоимость школьного питания на прежнем уровне за счёт государственной поддержки местных производителей. Поможет в этом и расширение функций родительских советов. Они имеют полное право контролировать и состав меню, и разумность цен.

Фотографии блюд школьных столовых предлагается добавить в электронные дневники, чтобы родители и дети могли узнать поставщика и состав каждого продукта, оценить его качество.

Ещё одно новшество «Новых людей» – организация питания в формате «шведских столов», где представлены только полезные продукты. Такая практика позитивно зарекомендовала себя в Татарстане.

Как считает руководитель «Новых людей» в Калужской области Иван Моручков, сегодня задача школьной столовой сводится к формальному подходу - просто накормить. И не ставит перед собой целью сформировать правильные здоровые привычки в питании детей. Совместно с врачами и экспертами в области правильного питания партия разработала программу, которую предлагает принять на государственном уровне.

Калужская область могла бы стать пилотным регионом для реализации этой здоровой инициативы партии «Новые люди».

Руководитель партийного проекта «Здоровое питание – детям» Елена Нечаева.