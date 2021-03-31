Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев с учениками 24-й гимназии посетил дом-музей К.Э. Циолковского

31 марта Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вместе с учениками 24-й гимназии посетил дом-музей К.Э. Циолковского.

Посетителей ждала встреча лично с Константином Эдуардовичем. В рамках уникального совместного проекта музея истории космонавтики и театра юного зрителя «Ожившие легенды» в образе Циолковского предстал актёр ТЮЗа Андрей Мохов.

А экскурсию провела правнучка великого учёного.

Школьники осмотрели экспозицию и познакомились с жизнью Константина Эдуардовича Циолковского.

«Сегодня я вместе с учениками школы, в которой в своё время учился, принял участие в замечательной экскурсии, дом-музей К.Э. Циолковского и Театр юного зрителя реализовали уникальный проект, – поделился впечатлениями Юрий Моисеев. – Мы посетили дом-музей и прочувствовали ту атмосферу, в которой жил великий учёный, основоположник космонавтики, опередивший своё время. И то, что с ребятами общался актёр нашего ТЮЗа в образе Константна Циолковского, очень актуально – современная молодежь более восприимчива к визуализации. У школьников сегодня была возможность посетить дом, где творил великий учёный и встретиться с ним, уверен, что воспоминания об этом у них останутся на всю жизнь».

Константин Эдуардович Циолковский – основоположник теоретической космонавтики, автор множества трудов по аэродинамике, ракетодинамике, теории реактивного движения, и космической биологии.

Будучи сторонником и пропагандистом идей освоения космического пространства, Циолковский предлагал заселить космическое пространство с использованием орбитальных станций, выдвинул идеи космического лифта, поездов на воздушной подушке.

Циолковский обосновал также использование ракет для полётов в космос, ещё в 1920-е годы пришёл к выводу о необходимости использования «ракетных поездов» – прототипов многоступенчатых ракет, осмысливал вопросы выживания человека в невесомости при длительных космических перелётах.