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Геннадий Скляр поддержал калужских волонтеров

Опубликовано: 30.03.2021 20:23 0 240
Геннадий Скляр поддержал калужских волонтеров

Волонтеры хотят развивать в Калуге страйкбол и готовить добровольцев в ЧС. К Геннадию Скляру за поддержкой обратились активисты из «Волонтерской Роты Боевого братства». Молодые люди подают заявку на конкурс соискания президентских грантов чтобы реализовать свои проекты.

Один связан с подготовкой волонтеров к чрезвычайным ситуациям в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, другой — с развитием страйкбола и подготовке молодых парней к службе в армии. С размерами гранта еще не определились, возможно, это будет сумма размером в 600 или даже 700 тысяч рублей.

На грант хотят купить оборудование и привлечь инструкторов, которые будут заниматься с молодыми людьми. Игра в страйкбол должна стать хорошей базой для подготовки парней к армии.

Также молодые люди (уже без привлечения грантов) планируют развивать и добровольческое движение в районах, вовлекая как можно больше молодых людей в волонтерские организации.

Я думаю, что мы вместе с ребятами волонтерами цепочку добрых дел будем развивать, развивать и развивать. Мне очень нравится, что есть инициатива, есть конкретные предложения. Я буду их поддерживать. И будем все развивать по всей Калужской области,- сказал Геннадий Скляр

Опубликовано: 30.03.2021 20:23 0 240
Тэги: общество геннадий скляр
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