«Новые люди» помогут ликвидировать проблемы передвижения для людей с ограничениями по здоровью 

Сторонники партии предлагают нестандартные пути решения проблемы

«Новые люди» хотят заинтересовать бизнес и власти навести порядок в области организации доступной среды. По мнению представителей регионального отделения партии, штрафы и наказания – не самая действенная мера в этой сфере. После обследования состояния безбарьерной среды Новые люди подготовят для чиновников и бизнесменов специальные предложения, которые станут частью партийной программы.

Как отметил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Иван Моручков, предъявляемые сегодня от государства требования к малому и среднему бизнесу по организации безбарьерной среды очень жесткие. И они порой не учитывают, объективных причин, по которым предприниматели не могут их исполнить мгновенно. Он добавил, что Новые люди предлагают не закрывать такие офисы и магазины, а разработать специальные, унифицированные программы, которые помогут бизнесменам соблюсти все требования закона. Если предприниматель готов участвовать в разработке специальной программы, обозначит сроки ее выполнения и будет придерживаться графика работ по созданию безбарьерной среды, к нему со стороны государства не возникнет претензий. В этом случае штрафов и закрытия точек бизнеса можно будет избежать.

«Инициатива партии «Новые люди» важная и своевременная. Если в Европе проблемами безбарьерной среды начали заниматься еще в 70-х годах прошлого века, то в России мы отстаем на много лет. На уровне федерального законодательства этот вопрос регламентирован неплохо. Но страдает воплощение на местах. То, что Новые люди хотят включить пункты о создании безбарьерной среды в свою партийную программу и проводят подобные акции и исследования, я считаю хорошим примером государственного подхода к проблеме», — подчеркивает член рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов Альбина Бикбулатова.

Партия Новые люди также считают, что создание безбарьерной среды выгодно бизнесу. Ведь она нужна не только для людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках и людей с ограничениями по зрению или слуху. Это касается всех пожилых людей, мамочек с детьми, беременных и многих других категорий людей. Наблюдения Новых людей доказывают, что предприятия торговли и сферы услуг, где созданы нормальные условия обслуживания для людей с ограничениями по здоровью или возможности передвижения, получают выручку больше. Ведь вместе, например, с инвалидами этими магазинами, кафе и парикмахерскими начинают пользоваться их друзья, знакомые и родственники. Так что затраты на качество доступной среды качества жизни могут оправдаться в полной мере за счет объема услуг и проходимости.

Справка

«Новые люди» основана 1 марта 2020 года предпринимателем Алексеем Нечаевым. На выборах 2020 года партия выиграла выборы в 4 регионах и вошла в состав законодательных собраний Рязанской, Новосибирской, Калужской и Костромской областей. На предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму Новые люди выставят партийный список и более 200 кандидатов по одномандатным округам. Также в 2021 году партия намерена участвовать в выборах депутатов региональных законодательных собраний.