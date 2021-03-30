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Две жительницы Калужской области отметят 100-летний юбилей в апреле
В апреле 2021 года готовятся отметить 100-летний юбилей две жительницы Калужской области. Они живут в Калуге и Кондрово, сообщили во вторник, 30 марта, в региональном управлении Пенсионного фонда.
Всего долгожителей, которые будут отмечать 90, 95 и 100 лет в апреле, в нашем регионе 97. Среди них 84 женщины и 13 мужчин.
75 человек отпразднуют 90-летие, 20 пенсионерам исполнится по 95 лет.
Юбиляры получат письма от имени президента России Владимира Путина.
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