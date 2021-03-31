$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года

Советы выпускникам, как найти первую работу

Опубликовано: 31.03.2021 10:00 0 132
Советы выпускникам, как найти первую работу

Совсем скоро в вузах страны начнутся традиционные церемонии по вручению дипломов выпускникам. Как правило, с июня молодые специалисты начинают искать работу. Мы составили советы, которые помогут сделать правильный выбор.

Определитесь с направлением деятельности и отраслью

Важно начинать первые профессиональные шаги именно в той сфере, которую вы видите приоритетной для дальнейшего развития. По мнению HR, часто молодые специалисты совершают ошибку, выбирая в качестве работы место, «куда взяли», но не то, к чему лежит душа. Лучше устроиться на вакансию с меньшей зарплатой, но в нужной сфере, чем на должность из совершенно чуждой отрасли.

Это станет хорошим вкладом в будущее. За первые год-два вы наберете необходимый опыт, а далее – сможете претендовать на более высокую позицию.

Сформируйте список интересующих предприятий

Оцените, какие компании нужной отрасли есть вашем регионе. Изучите их сайт и вакансии, а также посмотрите в интернете, как у них построена работа по вашему направлению. Если вас интересует логистика и закупки, то каких поставщиков они ищут, как часто размещают объявления об этом. Если PR, то какие публикации о них есть в СМИ, как позиционируют себя.

Важный момент: свой выбор надо остановить на таком работодателе, кто будет с вами «на одной волне». В крупных компаниях разработаны правила или, по-другому, ценности. К примеру, оператор Tele2, который работает в нашем регионе достаточно давно, приняты: открытость, гибкость, бережливость, действие, вызов и качество. Понятные и близкие многим качества.

Екатерина Елисеева, директор по работе с персоналом макрорегиона «Центр»  подчеркивает: ценности оператора остаются неизменными вот уже несколько десятилетий, помогая сохранять уникальную корпоративную культуру, заложенную основателем Яном Стенбеком. Миссия компании – создать альтернативу сложившимся рыночным практикам. Отличный выбор для каждого, кто хочет проявить себя.

Проверьте отзывы о работе в компании

Для этого тщательно оцените не только негативные комментарии, но и позитивные. Также в помощь соискателям – исследования HeadHunter. Портал составил «Рейтинг работодателей России» по итогам 2020 года. Интересно, что Tele2 заняла первое место в телеком-отрасли и седьмое – среди крупнейших компаний. По итогам внутреннего исследования оператора, 95% сотрудников оператора показывают высокую вовлеченность и отмечают, что им нравится работать в компании.

Подготовьтесь к самопрезентации

Теперь, понимая потребности компании, выделите в себе те качества, которые будут отвечать вакансии. Для резюме составьте список проектов из вуза и стажировок, в которых вы участвовали, перечислите полученные навыки с фокусом на то, что они помогут в этой работе. Грамотное резюме – это залог успеха.

Для собеседования продумайте внешний вид. Оденьтесь опрятно, соблюдая нестрогий деловой дресс-код. Одежда должна быть достаточно закрытой, спокойных оттенков.

На встрече не стесняйтесь признаться HR-специалисту, что опыта у вас нет, но желание работать именно в этой компании – есть. Закрепите собеседование обоснованием, почему вам интересен этот работодатель. Будьте уверены в себе. Удачи!

Опубликовано: 31.03.2021 10:00 0 132
Тэги: новости компаний
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» запустил систему видеоаналитики в Людинове Калужской области
МегаФон создал платформу киберразведки
Кредитный портфель ВТБ в Калужской области превысил 21 млрд рублей
За год в Калужской области число компаний, использующих интеллектуальный номер 8 800 от «Ростелекома», выросло вдвое
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем* в России месторождении меди
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Всего проголосовало: 799
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как выбрать брокера для работы с Форекс и об этом не пожалеть?
Охранная система – верный способ защиты бизнеса
Особенности и показания для удаления зуба мудрости

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru