«Один день на Ростсельмаш»: где и как делают качественную сельхозтехнику

О том, как производят современную инновационную сельхозтехнику узнали представители калужского агробизнеса на знаменитой производственной площадке Ростсельмаш в Ростове-на-Дону.

Сельхозтехника Ростсельмаш известна калужским аграриям не понаслышке. Тракторы и комбайны мирового производителя работают на полях нашей области давно и зарекомендовали себя как надежные и качественные агромашины. Ростсельмаш уже много лет уверенно держит марку одного из лидирующих на мировом рынке производителей сельхозтехники. Компания активно развивается, ежегодно выпуская новую продукцию, отличающуюся инновационными решениями. Для знакомства с процессом создания агромашин перед началом посевного сезона сельхозпроизводителей ежегодно приглашают на одну из крупнейших производственных площадок Ростсельмаш в Ростове-на-Дону. На днях в программе «Один день на Ростсельмаш» приняли участие и представители калужского агробизнеса.

Побывать на предприятии такого уровня всегда интересно. Только представьте, что оно занимает площадь свыше 140 гектаров (!), а его сотрудникам, общая численность которых - 13 тысяч человек, для перемещения по территории выдают велосипеды. Иначе обойти за день все цеха для решения рабочих вопросов не представляется возможным. И, несмотря на такие масштабы, все рабочие процессы отлажены, как часы, на каждом участке производственной площадки царит идеальный порядок и чистота, даже на дорогах внутри территории Ростсельмаш есть разметка и пешеходные переходы.

Экскурсионная программа для делегации гостей традиционно включает в себя посещение музея под открытым небом, где аграриев знакомят с образцами техники с момента официального «дня рождения» предприятия, 21 июля 1929 года, и по сей день. После исторической экспозиции, гости отправляются в святую святых – сборочные цеха, где открывается возможность наглядно увидеть весь процесс создания новых агромашин. Большой интерес фермеры проявляют к процессу контроля качества деталей на каждом этапе сборки.

В завершение программы презентуют новинки предприятия. В этом году на Ростсельмаш вышли две линейки принципиально новых кормоуборочных комбайнов RSM F 1000 и RSM F 2000. Линейка RSM F 1000 разрабатывалась для небольших хозяйств. Это машины с механическими приводами, предельно простые и доступные. Комбайны RSM F 2000 нацелены на нужды крупных предприятий. Они максимально производительные и автоматизированные.

За время экскурсии специалисты Ростсельмаш дают исчерпывающую информацию обо всей производимой продукции, ведь многие сельхозпроизводители приезжают на предприятие специально, чтобы узнать характеристики той или иной агромашины, определиться с необходимой для хозяйства моделью и заключить договор на поставку.

Впечатлений от экскурсии на Ростсельмаш у аграриев много. Многие говорят, что предприятие такого высокого уровня видели впервые. И, конечно, всегда хвалят большой ассортимент продукции Ростсельмаш, ее надежность и неизменное качество.

Ермалович Евгений Николаевич, заместитель директора по механизации ООО «Русский сыр», Куйбышевский район:

- Мы сотрудничаем с техническим центром «Агрит», официальным дилером Ростсельмаш. На экскурсии по предприятию побывал впервые. Масштабы производства впечатляют. Ростсельмаш активно развивается, внедряет инновационные технологии. Это действительно уровень мирового лидера!

Кузнецова Наталья Николаевна, директор ООО «Калуга 1371», Сухиничский район:

- На экскурсию Ростсельмаш ехала с целью поближе познакомиться с комбайном TORUM 785. Хотелось узнать о нем из первых уст. Отмечу, что на предприятии вся продукция соответствует самым высоким требованиям сельхозпроизводителей. Очень понравились и условия труда для работников.

Ирина Павловна Семенова, директор ООО «Заречное», Людиновский район:

- Меня поразила организация производства. Удивительная чистота везде. Все модернизировано и отлажено. Огромный складской комплекс запчастей, что говорит о том, что любая машина будет собрана быстро и качественно.