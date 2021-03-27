В Калужской области у семьи Соболевых родился 11-й ребенок

Одиннадцатый ребенок родился 24 марта у Ирины СОБОЛЕВОЙ в роддоме Клинической больницы №8 в Обнинске. В пятницу, 26 марта, подробности сообщили в пресс-службе медучреждения.

Девочку назвали Серафимой. Вес малышки - 3330 граммов, рост – 52 сантиметра.

- Роды прошли благополучно, - рассказал завроддомом Виктор САМАРДАК. – И мы рады, что семья выбрала наш роддом. Со своей стороны мы постарались создать максимально комфортные условия для мамы и малыша – в их распоряжении отдельная палата повышенной комфортности. А персонал проявил максимум внимания и заботы, чтобы новорожденная малышка и мама чувствовали себя хорошо.

Семья Соболевых – обнинская, хотя сейчас живут в Тимашово Боровского района. Мама Ирина сама родилась в Обнинске.

- Сейчас наша семья большая, в квартире нам тесновато, поэтому переехали в частный дом, - рассказала Ирина Соболева. – Власти Боровского района нас поддерживают. Но мы всегда ощущаем связь с Обнинском – здесь прошло детство, все знакомое и родное. Понравилось отношение сотрудников роддома и условия – отдельная палата с душем.

Серафима стала девятой девочкой в семье. Мальчиков – двое: пятый и десятый. Старшей дочери Соболевых уже 18, она учится на педагога-психолога.

- Мы никогда не планировали такую большую семью, - пояснила Ирина. – У моих родителей было всего двое детей – я и мой брат. Муж был единственным ребенком в семье. Но мы счастливы, что наша семья такая большая.