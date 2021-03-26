В Калужской области 10 апреля при активной поддержке Росмолодежи и Россотрудничества стартует международная акция «Мечты о Космосе»

10 апреля стартует международная акция «Мечты о Космосе». Она пройдет при активной поддержке Росмолодежи и Россотрудничества.

Акция пройдет с 10 по 12 апреля, охватив все регионы России, а через представительства Россотрудничества привлечет зарубежных участников.

Акция дает старт масштабному международному проекту «Образ будущего», инициированному Депутатом Государственной Думы РФ от Калужской области Геннадием Скляром и АНО «Стратегии Отечества» при участии медиаклуба «Страна Онлайн».

- С международной акции «Мечты о космосе» стартует наш совместный с АНО «Стратегии Отечества» проект «Образ будущего», - рассказал Геннадий СКЛЯР. - С одной стороны, дающий мощное идейное наполнение инициативам молодежи, а с другой - объединяющий нацию вокруг близкой российскому менталитету идеи вести за собой народы мира к космосу, как к всеобщему миру и процветанию человечества.