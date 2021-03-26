В Калужской области открылись II Хлюстинские чтения

26 марта Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в открытии II Хлюстинских чтений, посвящённых городам-юбилярам земли Калужской.

Мероприятие началось с молебна в память благотворителя А.С. Хлюстина в Никольском соборе Мосальска, а также освящения памятной мемориальной доски Борисоглебского храма.

Участники чтений посетили выставку, посвящённую 790-летию Мосальска, а также посмотрели фильм народной Мосальской киностудии «Колос» о первых Хлюстинских чтениях.

Затем состоялось пленарное заседание.

Известный благотворитель, купец 1 гильдии Антон Семёнович Хлюстин оставил заметный след в истории Калужской земли – построенные по его предложению и на его средства дом для инвалидов и больничный комплекс стали первой земской больницей Калуги. Именно с Хлюстинской больницы фактически началось становление калужского здравоохранения.

«В этом году чтения посвящены городам юбилярам Калужской земли. Наша милая Калуга отмечает круглую дату – 650 лет. И если наукоград Обнинск ещё очень молод, по историческим меркам 65 лет это совсем немного, то Мосальск, которому исполняется 790 лет, даже старше региональной столицы. Это очень древний и красивый город, с богатой историей и традициями, и я очень рад возможности посетить его, – отметил в своём выступлении Юрий Моисеев. – Благодарю всех участников чтений за большую работу по изучению и пропаганде истории Калужского края и значительный вклад в дело увековечения памяти Антона Семеновича Хлюстина».