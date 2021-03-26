Партия «Новые люди» поддержала «Богимовский пленэр» и «Дом природы» в Козельске 

Марафон идей от Новых людей. Площадка для выгула собак, шахматный клуб, умный дом и безопасные дороги – эти проекты в числе прочих презентовали участники конкурса «Марафон идей». Проект организовала партия «Новые люди, его финальная цель – улучшить жизнь соотечественников как в городах, так и сельской местности России.

Стартовал конкурс 12 февраля и уже через месяц организаторы подводили итоги. Они впечатлили большой заинтересованностью россиян в вопросах изменения качества жизни. Особенность конкурса в том, что идеи для улучшения жизни присылали обычные люди. Каждый мог сделать шаг навстречу своей мечте.

Таких желающих по стране набралось более пятнадцати тысяч человек. От Калужской области поступило 138 проектов. Они касались преобразования жизни в различных сферах: ЖКХ, здравоохранение, образование, культура, экология, дорожное хозяйство. В финал вышли десять конкурсантов. Финалистам предстояло выступить на публике и максимально эффективно и убедительно презентовать свой проект, убедить членов жюри, что именно он достоин денежного приза в размере триста тысяч рублей.

Финал конкурса в Калужской области прошел в теплой дружеской обстановке. Участники поддерживали друг друга и было видно, что все эти новые люди думают об общем деле, осознают важность каждого проекта. Так один из участников ратует за проработку новых правил в организации безопасного дорожного движения. Другая конкурсантка призывает сделать максимально доступной работу благотворительных фондов, сейчас это многоступенчатый процесс, который замедляет процесс оказания финансовой помощи нуждающимся.

Социально значимой показалось жюри идея организации в Калуге площадки для выгула собак. На данный момент в областном центре нет специального места для выгула животных. И страдают от этого все. В числе прочих предложенных проектов: шахматный клуб, площадки с космической тематикой для детей, а еще умный дом, который не потребляет энергию, а вырабатывает её.

Выслушав все проекты, члены жюри вынесли вердикт: признать победителями двух участниц, чьи проекты максимально просты в исполнении и готовы к воплощению, так как не требуют значительной доработки и выигранных средств будет достаточно для реализации идеи. Первая победительница – Валикова Яна получает 150 тысяч рублей на спасение и развитие Дома природы, который находится в Козельске. Таким образом будет продолжено дело, начатое Самойловым Василием Артемовичем, много лет служившего лесничем Козельского лесхоза. Он создал межшкольное лесничество, организация была одной из первых в стране. В 1989 году он создал на общественных началах Дом природы, экспонаты и диорамы которого знакомят посетителей с животными и растительными ландшафтами родного края. Сейчас дом находится в трудном финансовом положении и требует поддержки. Благодаря конкурсу «Марафон идей», организованному партией «Новые люди» удастся сохранить этот уникальный объект.

«Марафон идей» поможет сохранить и еще один значимый, теперь уже культурный памятник – усадьбу Богимово в Ферзиковском районе. Сейчас она находится в плачевном состоянии, а ведь некогда там жил первооткрыватель полуострова Таймыр, известный путешественник и исследователь Василий Васильевич Прончищев, а на творческие пленеры приезжали Исаак Левитан и Антон Чехов. С идеей возродить знаменитые Богимовские пленеры на марафоне выступила Елена Алексеева. Будучи сама профессиональным художником, она убедила жюри, что знает, как вернуть жизнь в это живописное место! Оставшиеся призовые 150 тысяч рублей пойдут на возрождение усадьбы Богимово.

Елена Алексеева, художник:

- Я разделяю идеи партии «Новые люди». Для меня участие в марафоне – шаг к осознанию, что от меня действительно что-то зависит, что мы сами меняем жизнь к лучшему. И мы сможем вдохнуть новую жизнь в Богимово!

Яна Валикова:

- Очень хочется помочь хозяйке Дома природы. Ведь такие учреждения очень важны для воспитания подрастающего поколения, которое и есть будущее России!”

Дмитрий Зубов, депутат Законодательного собрания Калужской области от партии “Новые люди”:

- Мы ориентировались на то, чтобы проекты, которые сегодня победили, были направлены на объединение людей. Чем больше людей узнают о проектах, станут его посетителями, тем лучше сохранится память о нём. Именно таким проектам мы дали зеленый свет.

Дмитрий Артамонов, депутат Законодательного собрания Калужской области от партии “Новые люди”:

- Было очень сложно выбрать победителя. Но мы исходили из логики, чтобы на те средства, которые получают победители, они могли начать реализовывать свои проекты. При этом ни один проект не останется без внимания. Каждый будет передан в комитеты партии «Новые люди» (их двадцать пять), и на их основе разработают пункты программы партии для выборов в Госдуму. Они войдут в программы наших кандидатов в Госдуму и кандидатов в региональные заксобрания. Нас очень порадовало, что такое активное участие в проекте приняли молодые люди. Основной контингент участников от 18 до 35 лет. Мы очень рады поддерживать их идеи!