В Калуге прошли учения по тушению пожара на газохранилище

В четверг, 25 марта, в Калуге прошли учения по ликвидации пожара на газохранилище во Мстихино. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

- По задумке пожарно-тактического учения в результате разгерметизации цистерны с метанолом емкостью 50 квадратных метров произошло возгорание, розлив горящей жидкости в обвалование, - пояснили спасатели. - На момент возникновения пожара в здании насосной станции находятся два человека. Возникает угроза распространения пожара на насосную станцию, расположенную в непосредственной близости, технологические установки и лесной массив, находящийся за территорией предприятия.

Руководители тушения пожара тренировались оценивать обстановку по внешним признакам и результатам разведки.

Как отмечают в МЧС, после учений для руководящего состава организовали обзорную экскурсию по объекту.