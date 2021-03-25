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Как узаконить отказ от службы в армии знают «Новые люди»

Опубликовано: 25.03.2021 14:57 8 538
Как узаконить отказ от службы в армии знают «Новые люди»

У призывников Калужской области появится возможность официально не служить в вооруженных силах

Как не идти в армию – вопрос призывников, на который нет ответа. Законодательством нашей страны не предусмотрен добровольный отказ от службы в армии. Партия «Новые люди» предлагает решение, учитывающее интересы не только государства, но и призывников. О нем рассказал лидер партии Алексей Нечаев на пресс-подходе по итогам конкурса «Марафон идей».

Он отметил, что тема службы в армии вошла в топ тем, по которым молодые участники конкурса делились своими идеями. Была и такая заявка, которая совпала с инициативой партии «Новые люди». Именно её партийцы оформят в виде законопроекта и внесут его на рассмотрение в Государственную Думу.

- Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил, - рассказал Алексей Нечаев.

Лидер партии «Новые люди» считает, что за счёт этих средств, отслужившие в армии молодые люди смогут начать учёбу в том учебном заведении о котором мечтали. Ещё одно предложение Алексея Нечаева - расширить перечень специальностей для альтернативной гражданской службы.

- Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Мы такой законопроект готовим, и там есть целый ряд других предложений, касающихся службы в армии. Нужно расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей, будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники», - добавил лидер партии «Новые люди» Нечаев.

Пока эта инициатива не обсуждалась с министром обороны Сергеем Шайгу, но публичное заявление Алексея Нечаева - это приглашением к диалогу.

- Это не только наша идея, это инициатива людей. Сейчас министерство обороны оперативно отвечает на общественные инициативы, - добавил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Справка
Политическая партия «Новые люди» образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах 2020 года ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей. Сейчас отделения партии действуют в 73 регионах, партия намерена участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

Опубликовано: 25.03.2021 14:57 8 538
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