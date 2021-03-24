Геннадий Скляр: Закон о налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги прибавит здоровья всем калужанам

Сегодня в третьем, окончательном чтении Государственная Дума приняла закон о налоговом вычете за получение физкультурно-оздоровительных услуг. Эти новости прокомментировал депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР.

- Согласно принятому закону, россияне смогут получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Такой вычет будет предоставляться на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список министерства спорта. При этом «спортивный» вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей.

За последние годы в России и в нашей Калужской области очень много внимания было уделено созданию новых спортивных дворцов и физкультурно-оздоровительных комплексов. И мы вводим правовое поле право этих комплексов давать населению физкультурно-оздоровительную услугу. Одновременно те наши калужане, которые будут заниматься физкультурой и спортом в наших учреждениях, получают право на налоговый вычет. То есть уже в этом году деньги, которые были оплачены за эти услуги, могут быть возвращены гражданину и его ребенку в сумме, определенной правительством Российской Федерации. Я думаю, что эта норма серьезно скажется на том, чтобы здоровье в Калужской области только прибавлялось у всех.