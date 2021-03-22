В калужском ИКЦ открылась фотовыставка «Французские прогулки: Пуасси».

Выставка приурочена к Международному дню франкофонии.

Этот день посвящён 220 миллионам франкоговорящих, из которых для 75 миллионов французский язык является родным. Он объединяет всех поклонников французского языка и французской культуры.

Организаторы вернисажа - калужская региональная общественная организация развития русско-французских отношений «Мост дружбы» и русско-французская Ассоциация «Лингварик».

Посвящена выставка старинному и вечно молодому городу на реке Сене – Пуасси.

Пуасси – древнейший французский город, расположенный на левом берегу Сены примерно в тридцати километрах к западу от Парижа. Это место рождения и крещения королей Людовика IX и Филиппа III. Сегодня это город с развитой инфраструктурой, который бережно хранит память многовековой истории.

На выставке представлено 70 фотографий города Пуасси.

Экспозицию осмотрели руководители Калуги, учащиеся калужских школ, изучающие французский язык и французские сотрудники компании «Пежо-Ситроен».

Учащиеся гимназии №19, посетившие Пуасси в 2019 году, провели экскурсию по выставке.

Также посетителей ждали творческие номера на русском и французском языках от учащихся калужских школ и выставка детских поделок «Россия – Франция: Мост дружбы».

«В 2019 году в составе калужской делегации я побывал в прекрасном городе Пуасси, – рассказал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев – Наши города многое связывает: штаб-квартира компании Пежо расположена в Пуасси, и в Калуге работает завод «Пежо-Ситроен», несколько предприятий Пуасси работают на французскую космическую отрасль, Калуга, как известно, «Колыбель космонавтики». Наши французские коллеги были очень впечатлены работой учеников калужской гимназии № 19 по сохранению памяти героев эскадрильи «Нормандия – Неман. Уверен, что такие выставки, встречи, общение помогают наладить дружеские связи в формате народной дипломатии. Политические разногласия приходят и уходят, а люди и человеческие отношения остаются».