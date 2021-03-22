Крымская весна пришла в Калугу

Весенний крымский ветер сегодня веял над всей страной. Фестиваль «Крымская весна» шагает по России.

В Калуге он звенел песнями, радовал улыбками и прекрасным настроением. Приветствуя собравшихся на праздник в парке культуры и отдыха калужан, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вспомнил события семилетней давности, когда известие о возвращении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации вызвало у россиян радость и гордость за нашу страну.

«Чтобы понять всю важность этого события, нужно вспомнить историю нашей страны. А еще лучше – съездить в Севастополь и посетить музей 35-й береговой батареи. Там становится понятно, почему Севастополь стал городом-героем, как его самоотверженно защищали наши солдаты, отдавая свои жизни, - отметил Глава города. – Каждый сантиметр территории Крыма полит кровью наших предков. Эту стратегически важную территорию мы защищали во все времена, теперь она вернулась к нам».