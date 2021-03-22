В Калужской области загнанные косули пришли за помощью к людям

В районе села Недельное Малоярославецкого района Калужской области браконьеры на снегоходах гнались за двумя молодыми косулями. Животные забежали во двор местных жителей за помощью. Об этой истории рассказала руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА.

- К нам обратились за помощью люди, во двор к которым забежала косуля, упала там и не смогла встать, - сообщила Матюшина. - Вторая косуля бегала рядом за забором. Люди сразу обратились к нам и к егерю Малоярославецкого района с вопросом, как быть и что делать. Там, слава богу, настоящий егерь и знает, как действовать. Мы тоже с ним созвонились, как и положено - что едем, осмотрим на месте, отчитаемся, если надо забирать - заберем для оказания помощи. У нас была мысль, что молодая косуля просто в шоке и устала от длительной погони. За ними гонялись на снегоходах. У егерей, в отличии от браконьеров и просто идиотов с баблом, такой техники, к сожалению, нет и противостоять такой шобле они не могут. Слава богу, помощь не понадобилась, косуля действительно отлежалась, успокоилась и тихонечко пошла со своим товарищем в сторону леса.

По словам руководителя центра реабилитации диких животных, косулям около года.

Матюшина предложила загон животных с помощью такой техники считать браконьерством, а технику изымать.