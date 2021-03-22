2020 год привнес другие правила в Калугу

В 2020 году в числе основных задач Tele2 была поддержка жителей. Компания расширила покрытие, повысила качество интернета и запустила новые сервисы.

Прошедший год стал экстремальным для всех. Кто-то прошел эти 12 месяцев с трудом, другие – не потеряли «обоняния» и быстро почувствовали веяния нового времени. Tele2 успешно адаптировалась к новым реалиям и старалась всегда быть рядом с калужанами – об этом рассказала на онлайн-конференции директор калужского филиала компании Елена Николаева.

Для начала факты. По данным экспертов, к концу прошлого года мобильным интернетом стали пользоваться уже порядка 71% жителей России. Резко – на 40%, выросло количество времени, которое пользователи проводили в мессенджерах и социальных сетях. Всего россияне «просидели» в интернете с мобильных устройств 94 миллиарда часов. А в интернете товары приобретали уже 94% горожан.

Все это было бы невозможным без качественного интернета. Даже в разгар самоизоляции в Tele2 работали над увеличением покрытия и радикально ускорили время вывода новых сервисов.

Развлечения-2020

Чтобы поддержать жителей, компания запустила портал «Дом по другим правилам», где можно бесплатно посмотреть рейтинговые фильмы, ролики с лекциями, мастер-классы и экскурсии по городам. Свыше 1,5 млн человек нашли себе занятие по интересам в этом уютном интернет-пространстве. Площадка останется с нами и в 2021 году – в компании постоянно дополняют ее новым контентом.

Фокус на удобство

Заботясь о безопасности калужан, оператор развивал качество сервиса. Компания расширила географию доставки SIM из интернет-магазина, и теперь наряду с курьерами номера клиентам возят водители «Яндекс.Go». Услуга бесплатная.

Дополнительно было увеличено число точек, где можно купить SIM для самостоятельной регистрации из дома. Популярность сервиса саморегистрации выросла в 6 раз – каждый 20 абонент оформляет номер через приложение «Мой Tele2».

Связь на высоте

Tele2 продолжила совершенствовать покрытие.

– Еще в самом начале пандемии мы предполагали, что профиль поведения абонентов поменяется, – сообщила директор калужского филиала Tele2 Елена Николаева. – И оперативно перенаправили инвестиции на развитие сетевой инфраструктуры в спальные районы и пригороды – туда, где отмечали максимальный рост трафика.

Это позволило обеспечить качественной связью всех, кто удаленно учился и работал, кто проводил время на карантине.

Емкость сети была увеличена в Калуге и Обнинске, в 22 райцентрах и прилегающих к ним районах области. В компании сравняли зону покрытия 4G и голосовой связи и запустили 29 новых базовых станций в городах и малых населенных пунктах.

Туристический бум

Оценили качество связи Tele2 и туристы, которые приехали в Калугу – новогоднюю столицу-2021.

Калужский регион всегда был очень популярным среди туристов, но в 2020 году отметился резким ростом числа гостей – на рекордные 30%. Больше всего отдыхающих – около 20 тысяч жителей, было из Москвы. Также город заинтересовал туляков и брянцев.

Гости с удовольствием гуляли по нарядным улицам Калуги, а соцсети заполонили десятки тысяч фотографий из праздничной столицы.

Связь поколений

Новое время диктует свои правила. Даже люди старшего поколения активно погружаются в интернет. Число пользователей категории 65+ выросло на треть.

При этом в месяц они используют в среднем 10 Гб трафика. Такие цифры – результат социальных проектов Tele2 по обучению пожилых людей интернет-технологиям.

Работа с молодежью

Конечно, Tele2 активно взаимодействует и с молодежью. Компания заключила соглашение о сотрудничестве с КГУ им. К.Э. Циолковского. Это позволит поддержать будущих выпускников в их стремлении сделать вклад в экономическое и научное развитие Калужской области.

Социальная миссия

Помимо этого, Tele2 выделила SIM с бесплатной связью врачам первого в Калуге ковид-отделения в ОКБ и волонтерам, которые обеспечивали пенсионеров продуктами и лекарствами.

В планах на 2021 год – продолжать обеспечивать жителей качественной связью и быстрым интернетом. Новые предложения также не заставят себя ждать.