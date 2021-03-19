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Коронавирус изменил режим работы и отдыха калужан

Опубликовано: 19.03.2021 16:09 0 455
Коронавирус изменил режим работы и отдыха калужан

Спустя год с объявления пандемии новые реалии повлияли на различные сферы жизни людей. В частности, рабочий день клиентов оператора Tele2 удлинился, при этом они стали больше отдыхать – в том числе в интернете, обновили смартфоны и перешли на сервисы онлайн.

С первых недель локдауна абоненты переместились в агломерации. Жители покинули центры городов, в результате спрос на интернет начал прогрессивно расти в спальных районах и пригородах. К маю 2020 года объем трафика оператора в Калужской области увеличился на 30%, а к концу ковидного года – в 1,5 раза.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» оператора:

«Прошлой весной мы оперативно отреагировали на изменения и перенаправили инвестиции на развитие сети в те локации, где наблюдался максимальный всплеск активности пользователей. Речь идет про населенные пункты по направлениям на Перемышль, Бабынино, Кондрово, вдоль трассы на Тулу. Также были модернизированы наиболее загруженные базовые станции, усовершенствовано покрытие в городах и районах области. Это позволило обеспечить стабильным доступом в Сеть всех желающих. На сегодняшний день в зоне охвата 4G проживает свыше 99% населения Калужского региона».

Калужане стали дольше спать и больше работать. В разгар самоизоляции – с апреля по июль, жители начали массово выходить в интернет не в привычный промежуток с 6:00 до 7:00 утра, а в интервале между 7:00 и 8:00. Это дает возможность сделать вывод, что абоненты просыпались на час позже. Однако уже в августе они вернулись к обычному режиму.

Любопытно, что с переходом значительной части населения на удаленную работу период дневной интернет-активности пользователей увеличился на 2 часа и теперь заканчивается около 20:00. Это позволяет предположить, что трудовой день жителей удлинился. При этом показатель до сих пор не вернулся к докарантинным значениям и более того – не имеет предпосылок к этому.

В магазинах «у дома» и онлайн активно подключали интернет на самоизоляции. По данным big data оператора, в начале пандемии поток поездок внутри региона сократился на треть, многие прочно обосновались за городом. В результате в небольших населенных пунктах наблюдался резкий рост подключений к сети оператора в местных продовольственных магазинах, отделениях «Почты России» и других точках партнеров. К тому же вдвое выросли продажи SIM-карт через интернет.

Пандемия ускорила цифровизацию, как следствие – людям потребовались более современные устройства. Летом, по окончании первой волны ограничений, спрос на оборудование в салонах связи вырос в 1,5 раза. Второй такой же пик активности был в декабре. Как правило, покупатели выбирали гаджеты стоимостью до 15 000 рублей. Наиболее востребованные бренды смартфонов – Samsung и Huawei, а фитнес-часов и браслетов – Xiaomi.

Абоненты в 1,5 раза увеличили время нахождения на развлекательных и образовательных сайтах. 73% пользователей предпочли смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, 20% клиентов получали новые знания в Сети, а 7% – читали книги в интернете. Безусловным хитом за пандемийный год стала романтическая лента «Куриоса», а лидером по скачиванию книг можно назвать психологический бестселлер «Брак без крика и ссор».

Опубликовано: 19.03.2021 16:09 0 455
Тэги: новости компаний
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