Геннадий Скляр зарегистрировался в предварительном голосовании партии «Единая Россия»

В пятницу, 19 марта, в региональной Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» руководитель регионального исполкома Александр Ефремов принял документы для участия в предварительном голосовании на предстоящих парламентских выборах от депутата Государственной Думы РФ Геннадия СКЛЯРА.

Ознакомившись с пакетом документов Александр Викторович отметил, что документы будут рассмотрены в пятидневный срок:

– Я уверен, что все будет в порядке, у Геннадия Ивановича большой опыт работы, в том числе и с документами. В течение пяти дней мы рассмотрим документы, и если все будет в порядке, примем решение о регистрации кандидата. Мы рады, что действующий депутат Государственной Думы – член команды «Единой России», — подчеркнул Ефремов.

Вот как прокомментировал свое желание принять участи в предварительном голосовании «Единой России» Геннадий Скляр:

– Я считаю, что участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия»– это хорошая возможность сверить часы с калужанами по всем планам, которые мы обозначили на ближайшие годы. Конечно, для меня это еще и возможность отчитаться о проделанной работе, о том, что я сделал за пять лет, обладая мандатом доверия, выданным мне избирателями нашего сотого Обнинского округа. А по сути, я все эти годы работаю на Калужскую область, на всех калужан. И конечно вчерашний отчет губернатора мне показал, что наша калужская команда имеет четкие и серьезные планы на будущее. И они потребуют объединение усилий и федерального центра и нас калужан, и муниципальные органы власти. Уверен, вся наша команда «Единой России» на предстоящих выборах получит поддержку калужан и мандат на то, чтобы все планы были выполнены, — сказал Геннадий Иванович.