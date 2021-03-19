В Калужской области взорвали лед на Оке рядом с Дугной

В районе поселка Дугна Ферзиковского района прогремел взрыв. Спасатели и взрывотехники с помощью взрывчатки освободили ото льда Оку, чтобы обезопасить понтонный мост, сообщает в пятницу, 19 марта, правительство Калужской области.

В 300 лунок была заложена специальная взрывчатка. Сам момент взрыва сняли на видео.

- На следующей неделе мост разведут, - пояснили в калужском правительстве. - А как только лед сойдет, сведут обратно.

Подрыв льда на Оке в Ферзиковском районе.

Напомним, в Калуге понтонный мост на Воробьевской переправе разобрали еще осенью. Его вернут на место после весеннего паводка.