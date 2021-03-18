Владислав Шапша прокомментировал скандальное высказывание президента США о Путине

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША вечером в четверг, 18 марта, прокомментировал скандальное высказывание президента США Джо Байдена о главе России Владимире Путине.

- По поводу недавнего высказывания президента США, - написал Шапша у себя в телеграме. - Американская демократия, видимо, уже не может функционировать без подпитки мифами о российской угрозе. Но высказывание, которое допустил господин Байден, неприемлемо ни при каких условиях.

Напомним, 17 марта Джо Байден в интервью американскому телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, ответил: «Ага, да».