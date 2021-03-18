Депутат Госдумы Геннадий Скляр прокомментировал отчет губернатора Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил с ежегодным отчетом о деятельности правительства региона в 2020 году перед Законодательным собранием. На этом мероприятии присутствовал депутат Госдумы от нашего региона Геннадий СКЛЯР.

- Доклад губернатора показал главное: что область этот непростой год прошла уверенно, без серьезных потерь, - подчеркнул после отчета Скляр. - Более того: мы сумели заложить основы и ресурсы для развития. Когда я говорю о ресурсах, то имею в виду не только деньги, финансы, я имею в виду, что человеческий потенциал нашей родной области только укрепился. И те планы, которые озвучил губернатор, я уверен, будут реализованы. Но для этого нужно сделать два очень важных шага. Нам нужно вместе с федеральным центром выстроить эффективную вертикаль публичной власти. Это значит — новые полномочия прежде всего муниципальным органам власти. И новые возможности для того, чтобы все уровни власти, начиная с тех, кто ходит по земле, и тех, кто в московских кабинетах, были объединены. Область выполнит свои планы, если мы сумеем объединить ресурсы федерального и регионального бюджетов и те возможности, которые получат наши коллеги из муниципальных органов власти.