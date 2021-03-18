В Калужской области за 2020 год отловили 1234 бродячие собаки

За 2020 год в Калужской отловлены 1234 бродячие собаки. Их идентифицировали, стерилизовали, вакцинировали и возвратили в прежнюю среду, сообщили в среду, 17 марта, на заседании совета по вопросам обращения с безнадзорными животными в правительстве региона.

На эти цели из областного бюджета было выделено 23,8 миллиона рублей.

Как рассказал председатель комитета ветеринарии при правительстве области Сергей СОКОЛОВСКИЙ, проблема бродячих собак в регионе по-прежнему актуальна. В прошлом году в госветслужбу поступили 107 жалоб по вопросам отлова животных, в этом – уже 32. Наибольшее количество обращений поступило от жителей Дзержинского и Людиновского районов, а также из Калуги.

При этом на создание муниципальных приютов для животных не хватает бюджетных денег.

Члены совета также обсудили предложения по введению дополнительных мер административного воздействия на владельцев, которые отпускают своих питомцев на улицу без сопровождения. Такие животные, а также брошенные хозяевами, не боятся людей и зачастую проявляют агрессию.

- А отловленных животных, проявляющих немотивированную агрессию, после отлова необходимо пожизненно содержать в приютах, - рассказали в пресс-службе правительства. - Бюджетные средства на это не предусмотрены. Администрацией Калуги выделен участок фонду помощи бездомным животным «Подари жизнь», который занимается отловом собак в большинстве районов области. Спонсорская помощь во многом решит проблемы безнадзорных животных.