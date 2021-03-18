В Калужской области детские лагеря возобновят работу 23 марта

Отдых в загородных оздоровительных лагерях Калужской области снова доступен для детей. В четверг, 18 марта, об этом сообщило региональное министерство образования и науки.

Открыть весной оздоровительные лагеря разрешил региональный оперативный штаб. Ожидается, что они заработают с 23 марта – на весенних школьных каникулах.

- Весной 2021 года отдыхом планируется охватить более 700 детей в трех загородных оздоровительных лагерях: «Сокол», «Витязь» и «Галактика», - подчеркнули в министерстве. - Сейчас в лагерях идет подготовка помещений и ведется работа с персоналом, который должен будет строго соблюдать новые санитарные требования, предъявляемые к организациям отдыха и оздоровления.

При этом 19 марта на областной межведомственной комиссии одной из главных тем будет вопрос увеличения социальной стоимости одного дня пребывания ребенка.

- Это позволит эффективно организовать работу лагерей в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, - считают в министерстве. - Планируется, что отдых детей Калужской области в государственных и муниципальных оздоровительных лагерях будет организован за счет средств бюджета региона и будет полностью бесплатным для семей.

Напомним, в 2020 году детские лагеря в Калужской области не смогли открыться из-за пандемии коронавируса.