Калужская область во время пандемии побила рекорд по ремонту дорог

В четверг, 18 марта, губернатор Владислав Шапша в ходе заседания Законодательного Собрания отчитался о результатах работы правительства в 2020 году.

Естественно, главной темой стала борьба с коронавирусом. Как оказалось, тяжелый период область прошла лучше, чем в среднем по стране.

Благодаря принятым мерам были сохранены 88000 рабочих мест, а господдержку получили 23000 предприятий.

Несмотря на сложности пандемии, регион сохранил место в ТОП-10 лучших субъектов России по объему строительства жилья. Говоря о расселении калужан из ветхого жилья, Владислав Шапша еще раз подтвердил, что в этом году новые квартиры получат все граждане, попавшие в программу до 2017 года.

Как оказалось, прошлый год стал рекордным по объему строительства дорог – было реконструировано 460 километров дорожной сети. В этом году в планах привести в порядок еще порядка 300 километров.