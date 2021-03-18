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Владимир Жипа назначен министром природных ресурсов и экологии Калужской области
Владимир Жипа назначен министром природных ресурсов и экологии Калужской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владислав Шапша.
Ранее с сентября 2020 года Жипа исполнял обязанности главы данного министерства.
Напомним, до 2015 года Жипа уже был министром природных ресурсов и экологии. Потом его сменила Варвара Антохина.
Владимиру Жипе 58 лет. Он родился в Волынской области Украины. С 1988 года живет в Калуге.
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