Оптимистки выздоравливают чаще. Что нужно знать о здоровье женской груди.

Маммолог-онколог Фёдор Медведев почти три десятка лет сражается с раком молочной железы – заболеванием, молодеющим, что называется, на глазах.

Доктор, как никто другой знает, что современной медицине все чаще под силу сохранить грудь или вернуть ей былую привлекательность. А вот упущенное время может стать серьезной преградой для благоприятного прогноза.

О том, как распознать болезнь и что делать в случае её обнаружения, маммолог-онколог клиник «Астро» в Калуге и Обнинске рассказал нашему корреспонденту.



- Фёдор Викторович, современные пациентки, наверное, более информированы, чем их мамы и бабушки?

- Да, и это очень хорошо, потому что женщины стали более ответственно относиться к себе и своему здоровью. А ранняя диагностика очень важна. Рак молочной железы и яичников - два конкурирующих друг с другом онкологических процесса. Однако в последнее время онкологические заболевания молочных желез вышли на первое место.

- А каковы причины, на ваш взгляд?

- Тут и генетический фактор, и факторы внешней среды. Но в первую очередь это стрессовые ситуации. Психоэмоциональные срывы провоцируют выброс тех или иных гормонов. А молочная железа и яичники – это гормонозависимые органы. И чрезмерная гормональная стимуляция может приводить к повреждению клеток и дальнейшему не контролируемому их росту.

К счастью, и сами женщины стали уделять больше внимания своему здоровью. Они чаще делают УЗИ, маммографию, ходят на осмотры. Понимают, что важна профилактика и контроль. Те же, кто, обнаружив у себя в груди уплотнения,из-за страха не обращаются к врачу, рискуют упустить драгоценное время.

- Говорят, что опухоль, обнаруженная на ранней стадии, поддается лечению в абсолютном большинстве случаев. Так ли это?



- Конечно. Ранние раки, например, 1 стадия, - это 90 процентов успеха при современных подходах к лечению. Вторая стадия – 70-80%. Третья – 60-70%. Хотя, конечно, каждый случай индивидуален. На успех лечения влияют возраст, наличие или отсутствие генетической мутации, (она встречается процентах в 10-15), гормонозависимость или гормононезависимость опухоли. Первые лечатся лучше, вторые на ранних стадиях неплохо, но лечение требуется более жесткое и чаще всего без химиотерапии не обойтись.





- Большое значение имеет настрой самой женщины?

- Оптимистки выздоравливают чаще. И даже если заболевание прогрессирует, живут дольше пессимисток. Имея почти тридцатилетний опыт работы, могу вам это сказать точно. Организм человека, который выходит из стресса быстрее, его на молекулярном, клеточном уровне несет гораздо меньшие потери, чем организм, который восстанавливается долго, тяжело.



- С какого возраста женщина должна начать регулярно проходить осмотр у маммолога и делать необходимые обследования?

- Рак молочной железы молодеет с каждым годом. Уже не удивляемся тому, что обнаруживаем его и у 25-27-летних женщин. Но в группе риска женщины после сорока. Для них УЗИ, маммография и осмотр раз в год обязательны! Многие специалисты считают, что уже после 35-ти следует раз в полгода делать УЗИ молочных желез и один раз в год маммограмму. Тем более, когда есть соответствующие показания. Например, при наличии фиброаденомы или кисты не классического вида.

- Насколько точны исследования?



- Современные аппараты УЗИ, например , которыми оснащены клиники «Астро», очень информативны, они позволяют оценить кровоток вокруг или внутри образования. Даже по сравнению с техникой, которая использовалась 10-15 лет назад, это совершенно новый уровень точности. В нашей клинике установлены цифровые маммографы последнего поколения, которые дают ясную и четкую картину.



- А если опухоль не нашли, но есть дискомфорт в молочной железе: болезненность, покалывание, набухание?



- Всё, что вы перечислили и даже выделения из сосков разного характера, но главное не кровь, всё это говорит о процессе доброкачественном. Опухоли не болят, как я часто говорю. В этом и коварство.

- То есть, это правда?



- Да, болевые ощущения при опухолевом процессе начинаются только тогда, когда опухоль в груди прорастает либо в грудную стенку, либо кожу. Это запущенная стадия заболевания. Но такое не пропустишь. А вот дискомфорт и болезненность скорее говорят о фиброзно-кистозной мастопатии.

Задача клинициста – определить что это, поставить верный диагноз, возможно сделать биопсию и может даже небольшую операцию, чтобы небольшой участок ткани железы послать на анализ. Потому что мастопатия тоже может служить предраковым состоянием.



- Можно ли узнать о наличии опухоли по анализу крови?



- К сожалению, в отношении молочной железы 100% маркеров, указывающих, что имеется опухолевый процесс в груди, нет. Но они очень полезны для выявления рецидивов опухоли, когда после операции женщина сдает кровь через полгода и если маркеры в динамике подрастают, то это говорит, что надо искать метастазы. Очень важен молекулярно-генетический анализ, когда мы смотрим мутацию генов. Это фактор прогноза. Потому что опухоли, в которых есть мутации, более агрессивные. И лечить их надо более жестко даже на ранних стадиях.

- А новое слово в лечении появляется?



- Сейчас появилось несколько групп препаратов, так называемые таргетные. Если к ним определяется чувствительность, то они очень хорошо работают. Таргет - это по-английски мишень.

Если химиотерапию по принципу действия можно сравнить с артналетом, когда накрывает и больные и здоровые области организма, то таргетные препараты действют как снайпер, по мишени . И убивают только опухолевые клетки, причем различные по всему организму. Это препараты дорогостоящие. Но они входят в список жизненно важных, которые больные получают годами по ОМС. Думаю, в перспективе именно от них придет победа над раком.





- Расскажите о хирургическом стационаре клиники «Астро».



- Как врач, в течение четверти века отработавший в федеральном центре, я могу подтвердить, что хирургические стационары «Астро» замечательно оборудованы. Это касается и техники в оперблоке, и современного качественного анестезиологического пособия, и компетенций врачей-анестезиологов. И хирургов, конечно.



- Какие операции проводите и можно ли получить лечение по полису ОМС?



- Мы делаем весь спектр хирургических вмешательств на молочной железе, кроме, разве что микрососудистых анастомозов. Начиная с мастоэктомии, удаления груди, ведь порой может спасти только она. И пожилые женщины ее нередко выбирают. Выполняем и резекции, когда маленькие опухоли убираются так, что большая часть железы остается. Такие вмешательства можно провести в том числе по полису ОМС, а также за счет средств федерального бюджета – в качестве высокотехнологической медицинской помощи. Однако наличие субсидий (то есть так называемых «квот») на текущий год надо уточнять в каждой из клиник. Проводим и радикальные резекции – удаление подмышечных лимфоузлов. Они предпочтительнее при всех видах онкологических вмешательств на молочной железе. И, главное, выполняем широкий спектр реконструктивно-пластических операций – когда женщине полностью восстанавливают грудь после радикального лечения.

- Какие рекомендации дадите нашим читательницам, как маммолог?



- Периодически проводить самообследование - осматривать свою грудь. Проходить регулярно осмотры у врача, не реже 1 раза в год, если врач не назначил более частые осмотры. Помнить, что прогноз при выявлении ранних стадий онкозаболевания – благоприятный. Если выявляется опухоль, идти к врачу немедля. И прежде всего снижать уровень стресса – это влияет на всё.

В наших клиниках в Калуге и Обнинске, вы сможете пройти комплексный осмотр и всестороннее обследование молочной железы, что позволит вовремя распознать серьезное заболевание и начать лечение на ранних стадиях.

Речь идет об УЗИ молочных желез, маммографии, консультации врача маммолога-онколога, а также всем спектре анализов, которые можно сдать в нашей лаборатории. И, конечно, получить оперативное лечение в комфортных условиях.

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