Герои нашего времени в белых халатах

Интервью с травматологом-ортопедом Калужской Клиники Боли Крендиковым Валентином Викторовичем.

Кто они герои нашего времени? Конечно, те, кто борются за здоровье и жизнь людей. Сегодня рассказываем вам о докторе, который для лечения калужан переехал со своей семьей в наш город из Ярославля, и успешно практикует различные виды операций и современные методы лечения в Клинике Боли.

1. Валентин Викторович, как и когда вы решили стать врачом?

- Насколько я помню, врачевать мне захотелось после знакомства с героем «Собачьего сердца» Булгакова профессором Преображенским, которого в одноимённом фильме гениально воплотил Евгений Евстигнеев. Именно тогда мне захотелось быть человеком образованным, увлеченным своим делом. Мне хотелось быть таким же уверенным как он. Может, именно тогда я понял, что доктор – это не только профессия, а скорее образ мысли и жизни. В нашей специальности есть много от таинств "шаманских". Так что литература и кинематограф повлияли на мой выбор.

2. А с чем был связан выбор именно в пользу травматологии и ортопедии?

- Тут просто. Я в возрасте 11 лет получил перелом левого плеча. Меня поразили врачи, которые бесстрашно внедряли в людей железо – для их же исцеления. А так как механика мне была очень близка, то захотелось приобщиться к этому целебному миру болтов и шурупов.

3. Мы знаем, что детство и юность вы провели на Севере. От людей, живших в тех местах, я слышал, что северный свет –совершенно особенный, и такого в нашей средней полосе не встретишь. Не тоскуете ли по родному свету Севера?

- Волею судеб мне пришлось дважды переехать. Так что тоска по отчему дому уже не так сильно одолевает. А воздух и свет Севера – действительно, особый. Иногда можно просто стоять и смотреть вдаль: никак не наглядишься.

4. А северное сияние часто приходилось видеть?

- В Сыктывкаре северное сияние – редкость. Поэтому лично не наблюдал.

5. Вернёмся к медицине. Что самое сложное во время травматологических операций?

Вовремя остановиться. В некоторых случаях начинаешь забываться и стараешься добиться идеальной рентгенограммы, забывая, что мы лечим не картинку, а пациента. Нам и больному важен конечный результат, а не изображение на "снимке". Поэтому излишняя агрессия и «упёртость» хирурга может сильно затянуть и операцию, и последующую реабилитацию.

6. А что приносит наибольшее удовлетворение травматологу-ортопеду?

- Видеть, как его пациенты начинают ходить или вновь пользоваться рукой. Именно поэтому я выбрал эту специальность: тут очень много болезней, которые действительно можно вылечить.

7. Находится ли в жизни, столь трудовой и активной, как ваша, место для увлечений, не связанных с медициной? Как проводите свободное время – если, конечно, оно у вас есть?

- Есть. Моё увлечение – это гитара. Играю я не очень хорошо, зато петь люблю. Поэтому, когда есть желание спеть, я беру в руки гитару.

8. Ваша супруга – тоже доктор и тоже, наверное, устаёт на работе. Интересно, кто варит воскресный суп для семейных обедов?

- Супруга пока не работает: третий декрет, и забот у неё хватает. Так что супы я варю сам, чтобы разгрузить ее от бытовых дел.

9. А детям – мы знаем, что их у вас трое – вы тоже прочите путь в медицину?

- Не могу сказать наверняка, что они пойдут по нашим стопам. Я считаю, что врачевать дано не всем. Старшая дочь тяготеет к естественным наукам. Защита природы её очень волнует. Поэтому она запросто может стать, например, океанологом. Сын – увлеченный художник и новатор. Так что если он станет архитектором, я не удивлюсь. Ну а младшая ведёт себя как «владычица морская», так что управленец из нее может получиться отменный.

10.Что бы вы сделали, будь у вас лишний миллион долларов – и целый год совершенно свободного времени?

- Нырнул бы с аквалангом. Съездил бы в Норвегию и на Камчатку. Начал бы изучать парочку языков и организовал бы интересный проект. Может быть, открыл бы свою клинику.

Спасибо за прекрасные ответы!

Интервью провел: Убогий Андрей Юрьевич (врач-уролог, автор).

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