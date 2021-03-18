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В Калуге выбрали победителей премии «Человек года – 2021»

Опубликовано: 18.03.2021 10:40 0 630
В Калуге выбрали победителей премии «Человек года – 2021»

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в церемонии награждения победителей премии «Человек года – 2021».

Основная цель премии – популяризация личностей, внесших наибольший вклад в развитие социально-экономической и культурной сферы города Калуги. Претендовать на премию могут горожане, которые внесли наиболее весомый личный вклад в развитие своей отрасли и имеют общественное признание деловых и личностных качеств.

В финал премии вышли 36 соискателей в 12 номинациях. В ходе онлайн - голосования свои голоса за них отдали более 23 тысяч калужан. Победители были выбраны решением жюри конкурса.

Юрий Моисеев вручил награду победителю в сфере социальных медиа и СМИ Ольге Смыковой, журналисту газеты «Калужская неделя».

В 2020 году Ольга стала лауреатом Всероссийского конкурса журналистских работ Фонда поддержки независимых и местных СМИ «Правда и справедливость» за серию публикаций о замене лифтов в многоквартирных домах, благодаря которым дело удалось сдвинуть с мертвой точки. Ольга одна из первых в своих публикациях обратила внимание на проблему распространения снюса среди подростков и держала тему на контроле. В результате совместной работы СМИ и молодежного парламента области распространение снюса в регионе остановлено.

Победу в номинации «благотворительность и социальное партнерство» одержала член второго созыва Молодёжной палаты при Городской Думе Калуги Людмила Бауэр, куратор проекта поддержки детей с диабетом «Школа сладкой жизни». 

«От имени депутатов Городской Думы и от себя лично поздравляю финалистов и победителей премии, благодарю всех, кто принимал участие в организации и проведении конкурса, – обратился к собравшимся Юрий Моисеев. – Все двенадцать номинаций премии касаются каждого из нас. Мне досталась очень ответственная и важная номинация – социальные медиа и СМИ. Прошедший год выдался непростым, из-за пандемии мы жили в состоянии неопредёлённости и тревоги. Эта нестандартная ситуация показала нам замечательные качества людей, настоящих героев, тех кто был на передовой борьбы с вирусом: медиков и волонтёров. С риском для жизни врачи спасали людей, волонтёры помогали всем нуждающимся. В нашей стране годом волонтёра был объявлен 2018 год, но фактически им стал 2020. В этот непростой период было важно с одной стороны информировать людей, с другой – не запугать, вселить надежду, и в то же время не расслабить. Именно в этой ситуации огромную роль сыграли средства массовой информации, честь и хвала тем из них, кто сумел выдержать эту грань».

Глава городского самоуправления пожелал всем победителям и финалистам премии  здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и достижений в труде на благо Калуги.

Опубликовано: 18.03.2021 10:40 0 630
Тэги: городская дума
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