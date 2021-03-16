В Городской Думе прошло заседание комитета по вопросам социального развития

16 марта состоялось заседание комитета по вопросам социального развития под председательством Марины Ставиской.

Члены комитета поддержали предложение провести День городского праздника выпускников 26 июня 2021 года.

Торжественное движение выпускников пройдёт по маршруту: площадь Победы, улица Кирова, улица Ленина, площадь Старый Торг, улица Баженова, Городской парк культуры и отдыха.

Депутаты рассмотрели информацию о реализации национальных проектов в муниципальной системе образования.

В рамках реализации Национального проекта «Демография» в 2020 году было создано 630 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.

В муниципальную собственность были приобретены детские сады на улице Дорожной на 100 мест, улице Академической на 100 мест, улице Азаровской на 90 мест и в районе проезда Юрия Круглова на 240 мест.

За счёт капитального ремонта помещений, использующихся не по назначению, открыты 4 группы на 100 мест.

На базе школы № 13 открыт Центр информационного образования «IT-куб».

В 11 школах города реализуется проект «Информационная инфраструктура»

В рамках проекта в школах созданы и модернизированы локальные вычислительные сети, структурированные кабельные системы внутри зданий, системы контроля управления доступом и видеонаблюдения, установлены источники бесперебойного питания и оборудование по оптимизации энергопотребления помещений аппаратных и серверных.

Участие в проекте обеспечило школам высокоскоростной доступ к сети Интернет, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности

Члены комитета обсудили планы по строительству спортивных площадок, а также по их содержанию и ремонту.

В 2021 году в сквере Волкова планируется укладка футбольного поля с беговыми дорожками и установка физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

Объекты будут переданы на баланс спортивной школе «Торпедо».

Также планируется частичный ремонт и восстановления асфальтового покрытия на игровой площадке школы № 2.

«Расположенные в микрорайонах города спортивные площадки зачастую не обслуживаются должным образом и многие из них вскоре придут в негодность, – отметила Марина Ставиская. – Восстановление, а тем более строительство новых площадок потребует очень серьёзных финансовых затрат. Если не принять меры, то ряд микрорайонов может остаться без спортивных площадок».

В настоящее время на территории Калуги расположено 122 уличных тренажёрных комплекса и 42 спортивные площадки.

Все тренажёрные комплексы и 36 спортивных площадок находятся на балансе МАУ «Дирекция спортивных сооружений».

В 2021 году на их содержание выделено всего лишь 600 тысяч рублей, из них 400 тысяч будет потрачено на приобретение запчастей для тренажёров.

Средств на капитальный ремонт спортивных площадок не предусмотрено, управление физической культуры, спорта и молодёжной политики рассчитывает на экономию при проведении конкурсных процедур.

Члены комитета запросили информацию о техническом состоянии всех спортивных площадок и тренажёрных комплексов.

Был заслушан отчёт о внедрении в Калуге Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «ГТО» и информация об организации физкультурно-массовой работы в организациях и на предприятиях города.

В 2020 году 32 учителя физической культуры прошли обучение по программе «Подготовка судей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

На сегодняшний день в Калуге на сайте ГТО зарегистрировано более 53 тысяч человек, из которых более 32 тысяч уже приняли участие в сдаче норм ГТО и более 16 тысяч выполнили нормативы комплекса.

В 2020 году в областном рейтинге ГТО Калуга заняла 12 место из 26 муниципальных районов и городских округов.

В 2020 году «Профсоюзная Спартакиада трудящихся города Калуги» прошла всего по трем видам спорта (волейбол, пулевая стрельба и шашки) из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса. В ней приняло участие 12 команд.

Также предприятия и организации принимают активное участие в физкультурно-спортивных массовых мероприятиях: всероссийский день бега «Кросс Нации», всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета, чемпионат и первенство города и области по футболу и мини-футболу.

Депутаты одобрили предложение о проведении в 2021 году городского журналистского конкурса «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги».

Получили поддержку членов комитета предложения по утверждению размера денежных призов и составу экспертного Совета по организации и проведению городского журналистского конкурса.

Размер денежного приза в основной номинации составит 25 тысяч рублей, в специальной номинации – 15 тысяч рублей.

Депутаты приняли решение создать комиссию по контролю за организацией и проведением ремонта образовательных учреждений города Калуги.

«Многие школы и детские сады требуют капитального ремонта, задачей комиссии станет определение приоритетов и выработка предложений: какие из образовательных учреждений отремонтировать в первую очередь», – пояснила Марина Ставиская.