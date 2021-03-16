$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года Мисс Росгвардия-2021

В Калуге выделили 26 миллионов рублей на реконструкцию улицы Веры Андриановой

Опубликовано: 16.03.2021 15:27 0 239
В Калуге выделили 26 миллионов рублей на реконструкцию улицы Веры Андриановой

16 марта состоялось заседание комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике.

Депутаты одобрили поправки в бюджет города.

Доходная часть бюджета увеличивается на 53 миллиона рублей за счёт безвозмездных поступлений.

Также производится перераспределение средств.

43 миллиона рублей выделяется на реализацию бюджетных инвестиций по объекту «Детский сад на 350 мест на улице Братьев Луканиных».

26 миллионов рублей выделяется на реконструкцию улицы Веры Андриановой.

6,8 млн. рублей выделяется на осуществление денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка.

5 миллионов рублей будет направлено на реализацию проектов инициативного бюджетирования.

3,7 млн. рублей выделяется на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере искусств.

2,3 млн. рублей будет использовано для приобретения спортивно-технологического оборудования для создания физкультурного комплекса открытого типа.

1,5 млн. рублей выделяется на ремонт помещений спортивной школы «Шашки русские».

1 млн. 150 тысяч рублей будет направлено для оказания финансовой поддержки социально ориентированным НКО.

Были одобрены сделки муниципальному предприятию «Калугатеплосеть», предложения по постановке на учёт бесхозяйного имущества и предложения по занесению граждан на Доску Почёта «Дела и люди».

Опубликовано: 16.03.2021 15:27 0 239
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как хорошее резюме позволило мне найти работу всего за неделю?
Цифровая трансформация компаний
Ремонт техники в Калуге

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru