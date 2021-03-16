В Калуге выделили 26 миллионов рублей на реконструкцию улицы Веры Андриановой

16 марта состоялось заседание комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике.

Депутаты одобрили поправки в бюджет города.

Доходная часть бюджета увеличивается на 53 миллиона рублей за счёт безвозмездных поступлений.

Также производится перераспределение средств.

43 миллиона рублей выделяется на реализацию бюджетных инвестиций по объекту «Детский сад на 350 мест на улице Братьев Луканиных».

26 миллионов рублей выделяется на реконструкцию улицы Веры Андриановой.

6,8 млн. рублей выделяется на осуществление денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка.

5 миллионов рублей будет направлено на реализацию проектов инициативного бюджетирования.

3,7 млн. рублей выделяется на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере искусств.

2,3 млн. рублей будет использовано для приобретения спортивно-технологического оборудования для создания физкультурного комплекса открытого типа.

1,5 млн. рублей выделяется на ремонт помещений спортивной школы «Шашки русские».

1 млн. 150 тысяч рублей будет направлено для оказания финансовой поддержки социально ориентированным НКО.

Были одобрены сделки муниципальному предприятию «Калугатеплосеть», предложения по постановке на учёт бесхозяйного имущества и предложения по занесению граждан на Доску Почёта «Дела и люди».