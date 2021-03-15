$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество
COVID-19 Масленица Районы, кварталы Клиника года Мисс Росгвардия-2021

Депутаты обсудили аварийность и введение одностороннего движения на улицах Калуги

Опубликовано: 15.03.2021 16:32 0 200
Депутаты обсудили аварийность и введение одностороннего движения на улицах Калуги

15 марта состоялось заседание комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Виктора Борсука.

Депутаты одобрили поправки в программу приватизации муниципального имущества.

В программу дополнительно включаются три нежилых помещения, таким образом, всего в 2021 году планируется приватизировать 10 объектов. Ожидаемые поступления в бюджет – 10 миллионов рублей.

Также депутаты одобрили предложения по постановке на учёт бесхозяйного имущества.

Бесхозяйным предложено признать водопроводные, канализационные и тепловые сети, гидротехнические сооружения в деревне Домажирово и на улице Пухова, нежилое строение на улице Телевизионной, гараж и веранды на улице Врубовой.

Члены комитета одобрили изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов.

В схему дополнительно включаются 23 объекта: елочные базары, торговые палатки и автоматы.

Были одобрены сделки муниципальному предприятию «Калугатеплосеть». 

Депутаты рассмотрели отчёт о работе сектора по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы.

Сектором по обеспечению деятельности главного архитектора был заключён муниципальный контракт по проведению государственной историко-культурной экспертизы в отношении выявленных объектов культурного наследия.

Работы по контракту приняты, из 10 оцениваемых объектов 8 признаны заслуживающими охранного статуса как памятники местного значения.

Продолжается деятельность по разработке городского дизайн-кода – архитектурно-художественных концепций территорий города. Подготовлены изменения в правила благоустройства территорий, по обращениям Фонда капитального ремонта подготовлены колористические решения более чем по 100 домам.

Проведена работа по подготовке празднования Нового года в рамках проекта «Новогодняя столица России».

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Алексей Москаленко представил членам комитета информацию о состоянии аварийности и детского травматизма на территории Калуги.

В 2020 году на дорогах областного центра произошло 394 ДТП, в которых 20 человек погибли, 615 получили ранения различной степени тяжести.

Наиболее распространёнными были столкновение, наезд на пешехода и наезд на препятствие.

Недостатки в содержании улично-дорожной сети выявлены в 180 ДТП. Как правило, это отсутствие или плохая видимость горизонтальной разметки, отсутствие дорожных знаков, пешеходных ограждений и неисправное освещение.

С участием детей и подростков произошло 40 ДТП, двое детей погибли, 40 детей травмировано.

12 ДТП произошло по вине детей: переход дороги в неустановленном месте, на красный сигнал светофора, выход на дорогу из-за препятствия, движение велосипедиста, не достигшего 14-летнего возраста, по проезжей части.

«Прошедшая зима показала, что улично-дорожная сеть Калуги требует серьёзной модернизации и реконструкции, – отметил Виктор Борсук. – Возникло множество проблем с уборкой снега из-за оставленных вдоль обочин машин».

По словам Алексея Москаленко, сотрудники ГИБДД предупреждали автовладельцев, к злостным нарушителям применялись штрафы и эвакуация на штрафстоянку. Вместе с тем, в городе нет перехватывающих парковок, в связи с ненадлежащей работой управляющих компаний по уборке дворов, там невозможно было припарковать машины, кроме того, отсутствуют эвакуаторы, способные эвакуировать грузовые автомобили.

«Комплексной схемой организации движения был предусмотрен перевод узких улиц в центральной части города на одностороннее движение, – напомнил Виктор Борсук. – Это позволит повысить пропускную способность улиц и уменьшить аварийность».  

Члены комитета решили обратиться в управление городского хозяйства с предложением приступить к выполнению рекомендаций КСОД и провести хотя бы те работы, что не потребуют значительных вложений: нанесение разметки и установку знаков.

Депутат Марина Костина затронула вопрос мониторинга состояния пешеходных переходов возле образовательных и социальных учреждений.

Как сообщил Алексей Москаленко, осуществляется регулярный контроль состояния переходов, в прошлом году на юридических и должностных лиц составлено более ста протоколов.  Также острой проблемой является нехватка парковочных мест возле школ – детей зачастую высаживают на проезжей части.

Информация была принята к сведению, состояние пешеходных переходов и подходов к ним было решено отдельно рассмотреть на следующем заседании комитета. 

Депутаты обсудили вопросы установки и содержания детских игровых и спортивных комплексов.

Виктор Борсук обратил внимание коллег на то, что детские игровые комплексы в настоящее время устанавливаются без покрытия.

Члены комитета решили обратиться в управление городского хозяйства с предложением учитывать при устройстве детских площадок укладку травмобезопасного ударогасящего покрытия.

Также отмечалось что в бюджете не предусмотрены средства на содержание спортивных площадок, в результате чего они ветшают и приходят в негодность.

Депутаты рекомендовали управлению городского хозяйства разработать программу содержания спортивных площадок.

Опубликовано: 15.03.2021 16:32 0 200
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем* в России месторождении меди
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге
ВТБ в Калужской области на три четверти увеличил объемы выдачи кредитов наличными
ВТБ в Калужской области с начала года увеличил продажи автокредитов в полтора раза
Умные часы вместо смартфонов получили женщины на 8 марта
«Ростелеком» привезет в Калугу главный трофей Чемпионата КХЛ
МегаФон построил в Брянске дата-центр мощностью более 400 кВт
«Лицей» дарит месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Виды и особенности трубчатых опор освещения
МДФ: подробная характеристика материала
Лучшие электронные ударные установки

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru