Депутаты обсудили аварийность и введение одностороннего движения на улицах Калуги

15 марта состоялось заседание комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Виктора Борсука.

Депутаты одобрили поправки в программу приватизации муниципального имущества.

В программу дополнительно включаются три нежилых помещения, таким образом, всего в 2021 году планируется приватизировать 10 объектов. Ожидаемые поступления в бюджет – 10 миллионов рублей.

Также депутаты одобрили предложения по постановке на учёт бесхозяйного имущества.

Бесхозяйным предложено признать водопроводные, канализационные и тепловые сети, гидротехнические сооружения в деревне Домажирово и на улице Пухова, нежилое строение на улице Телевизионной, гараж и веранды на улице Врубовой.

Члены комитета одобрили изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов.

В схему дополнительно включаются 23 объекта: елочные базары, торговые палатки и автоматы.

Были одобрены сделки муниципальному предприятию «Калугатеплосеть».

Депутаты рассмотрели отчёт о работе сектора по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы.

Сектором по обеспечению деятельности главного архитектора был заключён муниципальный контракт по проведению государственной историко-культурной экспертизы в отношении выявленных объектов культурного наследия.

Работы по контракту приняты, из 10 оцениваемых объектов 8 признаны заслуживающими охранного статуса как памятники местного значения.

Продолжается деятельность по разработке городского дизайн-кода – архитектурно-художественных концепций территорий города. Подготовлены изменения в правила благоустройства территорий, по обращениям Фонда капитального ремонта подготовлены колористические решения более чем по 100 домам.

Проведена работа по подготовке празднования Нового года в рамках проекта «Новогодняя столица России».

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Алексей Москаленко представил членам комитета информацию о состоянии аварийности и детского травматизма на территории Калуги.

В 2020 году на дорогах областного центра произошло 394 ДТП, в которых 20 человек погибли, 615 получили ранения различной степени тяжести.

Наиболее распространёнными были столкновение, наезд на пешехода и наезд на препятствие.

Недостатки в содержании улично-дорожной сети выявлены в 180 ДТП. Как правило, это отсутствие или плохая видимость горизонтальной разметки, отсутствие дорожных знаков, пешеходных ограждений и неисправное освещение.

С участием детей и подростков произошло 40 ДТП, двое детей погибли, 40 детей травмировано.

12 ДТП произошло по вине детей: переход дороги в неустановленном месте, на красный сигнал светофора, выход на дорогу из-за препятствия, движение велосипедиста, не достигшего 14-летнего возраста, по проезжей части.

«Прошедшая зима показала, что улично-дорожная сеть Калуги требует серьёзной модернизации и реконструкции, – отметил Виктор Борсук. – Возникло множество проблем с уборкой снега из-за оставленных вдоль обочин машин».

По словам Алексея Москаленко, сотрудники ГИБДД предупреждали автовладельцев, к злостным нарушителям применялись штрафы и эвакуация на штрафстоянку. Вместе с тем, в городе нет перехватывающих парковок, в связи с ненадлежащей работой управляющих компаний по уборке дворов, там невозможно было припарковать машины, кроме того, отсутствуют эвакуаторы, способные эвакуировать грузовые автомобили.

«Комплексной схемой организации движения был предусмотрен перевод узких улиц в центральной части города на одностороннее движение, – напомнил Виктор Борсук. – Это позволит повысить пропускную способность улиц и уменьшить аварийность».

Члены комитета решили обратиться в управление городского хозяйства с предложением приступить к выполнению рекомендаций КСОД и провести хотя бы те работы, что не потребуют значительных вложений: нанесение разметки и установку знаков.

Депутат Марина Костина затронула вопрос мониторинга состояния пешеходных переходов возле образовательных и социальных учреждений.

Как сообщил Алексей Москаленко, осуществляется регулярный контроль состояния переходов, в прошлом году на юридических и должностных лиц составлено более ста протоколов. Также острой проблемой является нехватка парковочных мест возле школ – детей зачастую высаживают на проезжей части.

Информация была принята к сведению, состояние пешеходных переходов и подходов к ним было решено отдельно рассмотреть на следующем заседании комитета.

Депутаты обсудили вопросы установки и содержания детских игровых и спортивных комплексов.

Виктор Борсук обратил внимание коллег на то, что детские игровые комплексы в настоящее время устанавливаются без покрытия.

Члены комитета решили обратиться в управление городского хозяйства с предложением учитывать при устройстве детских площадок укладку травмобезопасного ударогасящего покрытия.

Также отмечалось что в бюджете не предусмотрены средства на содержание спортивных площадок, в результате чего они ветшают и приходят в негодность.

Депутаты рекомендовали управлению городского хозяйства разработать программу содержания спортивных площадок.