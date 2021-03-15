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Депутаты обсудили аварийность и введение одностороннего движения на улицах Калуги
15 марта состоялось заседание комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Виктора Борсука.
Депутаты одобрили поправки в программу приватизации муниципального имущества.
В программу дополнительно включаются три нежилых помещения, таким образом, всего в 2021 году планируется приватизировать 10 объектов. Ожидаемые поступления в бюджет – 10 миллионов рублей.
Также депутаты одобрили предложения по постановке на учёт бесхозяйного имущества.
Бесхозяйным предложено признать водопроводные, канализационные и тепловые сети, гидротехнические сооружения в деревне Домажирово и на улице Пухова, нежилое строение на улице Телевизионной, гараж и веранды на улице Врубовой.
Члены комитета одобрили изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов.
В схему дополнительно включаются 23 объекта: елочные базары, торговые палатки и автоматы.
Были одобрены сделки муниципальному предприятию «Калугатеплосеть».
Депутаты рассмотрели отчёт о работе сектора по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы.
Сектором по обеспечению деятельности главного архитектора был заключён муниципальный контракт по проведению государственной историко-культурной экспертизы в отношении выявленных объектов культурного наследия.
Работы по контракту приняты, из 10 оцениваемых объектов 8 признаны заслуживающими охранного статуса как памятники местного значения.
Продолжается деятельность по разработке городского дизайн-кода – архитектурно-художественных концепций территорий города. Подготовлены изменения в правила благоустройства территорий, по обращениям Фонда капитального ремонта подготовлены колористические решения более чем по 100 домам.
Проведена работа по подготовке празднования Нового года в рамках проекта «Новогодняя столица России».
Начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Алексей Москаленко представил членам комитета информацию о состоянии аварийности и детского травматизма на территории Калуги.
В 2020 году на дорогах областного центра произошло 394 ДТП, в которых 20 человек погибли, 615 получили ранения различной степени тяжести.
Наиболее распространёнными были столкновение, наезд на пешехода и наезд на препятствие.
Недостатки в содержании улично-дорожной сети выявлены в 180 ДТП. Как правило, это отсутствие или плохая видимость горизонтальной разметки, отсутствие дорожных знаков, пешеходных ограждений и неисправное освещение.
С участием детей и подростков произошло 40 ДТП, двое детей погибли, 40 детей травмировано.
12 ДТП произошло по вине детей: переход дороги в неустановленном месте, на красный сигнал светофора, выход на дорогу из-за препятствия, движение велосипедиста, не достигшего 14-летнего возраста, по проезжей части.
«Прошедшая зима показала, что улично-дорожная сеть Калуги требует серьёзной модернизации и реконструкции, – отметил Виктор Борсук. – Возникло множество проблем с уборкой снега из-за оставленных вдоль обочин машин».
По словам Алексея Москаленко, сотрудники ГИБДД предупреждали автовладельцев, к злостным нарушителям применялись штрафы и эвакуация на штрафстоянку. Вместе с тем, в городе нет перехватывающих парковок, в связи с ненадлежащей работой управляющих компаний по уборке дворов, там невозможно было припарковать машины, кроме того, отсутствуют эвакуаторы, способные эвакуировать грузовые автомобили.
«Комплексной схемой организации движения был предусмотрен перевод узких улиц в центральной части города на одностороннее движение, – напомнил Виктор Борсук. – Это позволит повысить пропускную способность улиц и уменьшить аварийность».
Члены комитета решили обратиться в управление городского хозяйства с предложением приступить к выполнению рекомендаций КСОД и провести хотя бы те работы, что не потребуют значительных вложений: нанесение разметки и установку знаков.
Депутат Марина Костина затронула вопрос мониторинга состояния пешеходных переходов возле образовательных и социальных учреждений.
Как сообщил Алексей Москаленко, осуществляется регулярный контроль состояния переходов, в прошлом году на юридических и должностных лиц составлено более ста протоколов. Также острой проблемой является нехватка парковочных мест возле школ – детей зачастую высаживают на проезжей части.
Информация была принята к сведению, состояние пешеходных переходов и подходов к ним было решено отдельно рассмотреть на следующем заседании комитета.
Депутаты обсудили вопросы установки и содержания детских игровых и спортивных комплексов.
Виктор Борсук обратил внимание коллег на то, что детские игровые комплексы в настоящее время устанавливаются без покрытия.
Члены комитета решили обратиться в управление городского хозяйства с предложением учитывать при устройстве детских площадок укладку травмобезопасного ударогасящего покрытия.
Также отмечалось что в бюджете не предусмотрены средства на содержание спортивных площадок, в результате чего они ветшают и приходят в негодность.
Депутаты рекомендовали управлению городского хозяйства разработать программу содержания спортивных площадок.