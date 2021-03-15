В Калуге обновленная Доска Почета откроется 1 мая

15 марта состоялось заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Андрея Макарова.

Депутаты одобрили изменения в Положение об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Поправки актуализируют функции управления.

Также были одобрены изменения в решение «Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Сквер мира».

Из территории ТОС исключаются дома № 1 – 18 по улице Кирова и дом № 3 по площади Мира.

Члены комитета поддержали предложение по занесению граждан на Доску Почёта «Дела и люди».

На доску почёта будут занесены двадцать калужан – представителей образования, культуры, спорта, социальной защиты, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, бизнеса и транспорта.

Открытие обновлённой Доски Почёта традиционно состоится в День весны и труда 1 мая.