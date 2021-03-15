Самые привлекательные и очаровательные «Леди в погонах – 2021» получили подарки

Ирина Еднералова.

Как мы уже писали, накануне 8 Марта впервые в истории медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга», «Калужский перекресток» и «Комсомолка» собрали прелестных и обворожительных представительниц так называемого слабого пола, но при этом - сильных профессий для того, чтобы провести конкурс «Леди в погонах – 2021».

11 марта были подведены итоги, а 15 числа представители редакции и партнеры конкурса поздравили победительниц и вручили им подарки от спонсоров: торгового центра «Новый дом», банка «Россия», квеста «Изоляция», нашей редакции и салона красоты Светланы Тальяновой.

Ольга Степанская.

К сожалению, одна из участниц – занявшая второе место следователь Ольга СТЕПАНСКАЯ не смогла приехать на церемонию вручения призов, но по уважительной причине. Разоблачает злодеев в суде.

Однако подарки для нее мы передали в следственный комитет, и она обязательно их получит!

Кристина Голубева.

А победительницей стала Ирина ЕДНЕРАЛОВА, которая служит заместителем начальника отдела специального учета в ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Калужской области.

Третье место заняла начальник отдела организации исполнительного производства в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Калужской области Кристина ГОЛУБЕВА.

Кстати, на сайте калужской «Комсомолки» стартовал конкурс «Мисс Росгвардия-2021», приуроченный к пятилетнему юбилею службы. Проголосовать за участниц можно по ссылке: «Мисс Росгвардия-2021».

Партнеры конкурса: