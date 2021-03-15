Калужанка Елизавета Слышкина вышла в финал шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1»

23-летняя Елизавета Слышкина из Калуги вышла в финал третьего сезона шоу «Ну-ка, все вместе!». Эфир передачи с участием солистки областной филармонии вышел в эфир в воскресенье, 14 марта.

Калужанка исполнила композицию «Think» Ареты Франклин и набрала 99 баллов из 100 возможных.

- Все было легко, органично и драйвово, эта энергия не могла не смести весь зал, - прокомментировала выступление Елизаветы певица Валерия. - Вот это то, что мы ждем от участников! Было круто!

Елизавета Слышкина.

После выступления Елизавета оказалась на первом месте, но буквально в последний момент с пьедестала ее сместил 16-летний участник из Москвы, который также набрал 99 баллов и победил в слепом голосовании. После чего калужанке пришлось сразиться за выход в финал в музыкальном баттле, что она сделала блестяще, рассказали нам в пресс-службе телеканала. Теперь Елизавета сможет побороться за денежный приз и собственный оригинальный сингл с ротацией в эфире федерального радио.

В шоу «Ну-ка, все вместе!» задача участников – исполнить любую музыкальную композицию так, чтобы 100 членам жюри захотелось встать и петь всем вместе. Чем больше голосов в свой хор получает конкурсант, тем больше очков он набирает.