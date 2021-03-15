Елизавета со своим педагогом.

Калужанка Елизавета Баландина победила во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Дмитрия Менделеева.

- Поздравляю Елизавету и ее педагога Екатерину Юрьевну Довбню! – написал утром в понедельник, 15 марта, городской голова Дмитрий Денисов.

Елизавета учится в 10 классе школы №50. На конкурс она представила тему – «Организация медицинской помощи глазами русских корреспондентов в годы Русско-японской войны 1904–1905 гг.».

- Но сложность работы нисколько не помешала получить золотую медаль, - прокомментировал Денисов. - Молодец, Елизавета! Желаю покорить еще больше первых мест!

Награды конкурса имени Менделеева.